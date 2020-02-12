Правительство одобрило предоставление статуса УБД добровольцам

Кабинет Министров Украины определил четкий механизм предоставления добровольцам статуса участника боевых действий. Говорится про членов добровольческих формирований, которые принимали непосредственное участие в защите Украины на Донбассе.

Ранее добровольцы кое-где даже в судах были вынуждены доказывать, что защищали страну на Востоке, отметил в своем телеграме Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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Почему этот статус важен? Это восстановление социальной справедливости. Добровольцы будут иметь льготы и социальные гарантии как участники боевых действий,

– пояснил премьер.

По его словам, добровольцы также смогут получить государственную социальную поддержку и помощь в социальной и профессиональной адаптации после возвращения с военной службы.

Что означает статус участника боевых действий?

Ранее статус участника боевых действий могли получить лишь те, кто участвовал во Второй мировой войне и других войнах Советского Союза, члены подполья ОУН-УПА, а также все кто принимали участие в боевых действиях в составе воинских подразделениях Украины.



Закон о ветеранах боевых действий определяет ряд льгот для таких категорий граждан, которые включают пенсионное обеспечение, лечение, пользования общественным транспортом и тому подобное.