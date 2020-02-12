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      Правительство одобрило предоставление статуса УБД добровольцам

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      Правительство определило механизм, по которому добровольцы смогут получить статус участника боевых действий / peoplesproject.com

      Кабинет Министров Украины определил четкий механизм предоставления добровольцам статуса участника боевых действий. Говорится про членов добровольческих формирований, которые принимали непосредственное участие в защите Украины на Донбассе.

      Ранее добровольцы кое-где даже в судах были вынуждены доказывать, что защищали страну на Востоке, отметил в своем телеграме Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

      К слову: Правительство упростило получение гражданства для добровольцев из других стран: что изменится

      Почему этот статус важен? Это восстановление социальной справедливости. Добровольцы будут иметь льготы и социальные гарантии как участники боевых действий,
      – пояснил премьер.

      По его словам, добровольцы также смогут получить государственную социальную поддержку и помощь в социальной и профессиональной адаптации после возвращения с военной службы.

      Что означает статус участника боевых действий?
      Ранее статус участника боевых действий могли получить лишь те, кто участвовал во Второй мировой войне и других войнах Советского Союза, члены подполья ОУН-УПА, а также все кто принимали участие в боевых действиях в составе воинских подразделениях Украины.

      Закон о ветеранах боевых действий определяет ряд льгот для таких категорий граждан, которые включают пенсионное обеспечение, лечение, пользования общественным транспортом и тому подобное.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Кабинет Министров Украины Новости Украины Новости политики Алексей Гончарук Война на Донбассе Война Добровольцы
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