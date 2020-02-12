14:09
12 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРІЙ ЄРМАК КОРОНАВІРУС 2020 ОСКАР 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ветеранський бейбі-бум у Росії. Арифметична істерика
      Вєсті Кремля
      21:07, 11 лютого
      Вєсті UA: Могутні нашіптування Єрмака. "Ленінські" думки Вітренка
      Вєсті.UA
      19:51, 11 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      АНДРІЙ ЄРМАК КОРОНАВІРУС 2020 ОСКАР 2020

      Уряд схвалив надання статусу УБД добровольцям

      33 Читать новость на русском
      Уряд визначив механізм, за яким добровольці зможуть отримати статус учасника бойових дій / peoplesproject.com

      Кабінет Міністрів України визначив чіткий механізм надання добровольцям статусу учасника бойових дій. Мовиться про членів добровольчих формувань, які брали безпосередню участь у захисті України на Донбасі.

      Раніше добровольці подекуди навіть у судах були змушені доводити, що захищали країну на Сході, зазначив у своєму телеграмі Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

      До слова: Уряд спростив набуття громадянства для добровольців з інших країн: що зміниться

      Чому цей статус важливий? Це відновлення соціальної справедливості. Добровольці матимуть пільги та соціальні гарантії як учасники бойових дій,
      – пояснив прем'єр.

      За його словами, добровольці також зможуть отримати державну соціальну підтримку та допомогу щодо соціальної та професійної адаптації після повернення з військової служби.

      Що означає статус учасника бойових дій?Раніше статус учасника бойових дій могли отримати лише ті, хто брав участь у Другій світовій війні та інших війнах Радянського Союзу, члени підпілля ОУН-УПА, а також усі хто брали участь у бойових діях у складі військових підрозділах України.

      Закон про ветеранів бойових дій визначає низку пільг для таких категорій громадян, які включають пенсійне забезпечення, лікування, користування громадським транспортом тощо.

      В Україні оголосили штормове попередження через сильний вітер: де чекати негоду
      сьогодні
      56385
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Добровольці Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук Війна
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:02 Війна на Донбасі та пріоритети в роботі ОП: головні тези з першого брифінгу Єрмака
      Наталя Боднар 905
      сьогодні , 12:00 Історія про політику та бізнес: чому Україні не варто повертати доступ до російських соцмереж
      Павло Казарін 297
      11 лютого , 14:00 Коронавірус у Китаї: як епідемія впливає на економіку й бізнес
      Тетяна Панасюк 1686
      10 лютого , 14:00 Батумі – новий Дубай: ТОП-5 причин купити нерухомість в Грузії
      493
      сьогодні , 10:30 Андрій in, Андрій out: що стоїть за зміною глави Офісу президента
      Леонід Швець 1256
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук