Уряд схвалив надання статусу УБД добровольцям

Кабінет Міністрів України визначив чіткий механізм надання добровольцям статусу учасника бойових дій. Мовиться про членів добровольчих формувань, які брали безпосередню участь у захисті України на Донбасі.

Раніше добровольці подекуди навіть у судах були змушені доводити, що захищали країну на Сході, зазначив у своєму телеграмі Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

До слова: Уряд спростив набуття громадянства для добровольців з інших країн: що зміниться

Чому цей статус важливий? Це відновлення соціальної справедливості. Добровольці матимуть пільги та соціальні гарантії як учасники бойових дій,

– пояснив прем'єр.

За його словами, добровольці також зможуть отримати державну соціальну підтримку та допомогу щодо соціальної та професійної адаптації після повернення з військової служби.

Що означає статус учасника бойових дій?Раніше статус учасника бойових дій могли отримати лише ті, хто брав участь у Другій світовій війні та інших війнах Радянського Союзу, члени підпілля ОУН-УПА, а також усі хто брали участь у бойових діях у складі військових підрозділах України.



Закон про ветеранів бойових дій визначає низку пільг для таких категорій громадян, які включають пенсійне забезпечення, лікування, користування громадським транспортом тощо.