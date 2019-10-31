Правительство определило состав комиссии, которая будет выбирать руководителя НАПК

Кабинет Министров Украины утвердил состав конкурсной комиссии, которая будет выбирать нового главу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. В состав специальной комиссии войдут шесть человек.

Трое членов комиссии будут делегированы правительством, а еще трое – международные эксперты, говорится в указе на сайте Кабинета Министров Украины.

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Список членов конкурсной комиссии (первые трое делегированы правительством, а последние – международные эксперты):

Виталий Шабунин – глава правления "Центра противодействия коррупции";

Екатерина Рыженко – руководитель юридического отдела Transparency International Ukraine;

Ольга Кобылянская – координатор "Медийной инициативы по правам человека";

Тильман Хоппе – бывший эксперт Совета Европы по вопросам борьбы с коррупцией;

Горан Клименчич – экс-глава комиссии Словении по предотвращению коррупции;

Майкл Сирс – бывший помощник генинспектора по вопросам аудита Депаратмента коммерции в Вашингтоне.

Кроме того, на случай досрочного сложения полномочий Кабмин утвердил двух кандидатов на замену членов комиссии. Ими стали менеджер проектов правительственно-общественной инициативы "Вместе против коррупции" Ольга Архипская и экс-руководитель центра антикоррупционных исследований Transparency International Марк Пайман.

Что известно о работе НАПК?Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции – центральный орган, который обеспечивает формирование и реализует государственную антикоррупционную политику в Украине. НАПК обнаруживает признаки коррупции путем проверки деклараций чиновников, их стиля жизни и тому подобное.