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      Правительство определило состав комиссии, которая будет выбирать руководителя НАПК

      18 Читати новину українською
      В состав комиссии, которая будет выбирать нового главу НАПК, вошли украинские и международные эксперты
      В состав комиссии, которая будет выбирать нового главу НАПК, вошли украинские и международные эксперты / rubryka.com

      Кабинет Министров Украины утвердил состав конкурсной комиссии, которая будет выбирать нового главу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. В состав специальной комиссии войдут шесть человек.

      Трое членов комиссии будут делегированы правительством, а еще трое – международные эксперты, говорится в указе на сайте Кабинета Министров Украины.

      К слову: НАБУ сообщило о подозрении экс-главе НАПК Натальи Корчак

      Список членов конкурсной комиссии (первые трое делегированы правительством, а последние – международные эксперты):

      • Виталий Шабунин – глава правления "Центра противодействия коррупции";
      • Екатерина Рыженко – руководитель юридического отдела Transparency International Ukraine;
      • Ольга Кобылянская – координатор "Медийной инициативы по правам человека";
      • Тильман Хоппе – бывший эксперт Совета Европы по вопросам борьбы с коррупцией;
      • Горан Клименчич – экс-глава комиссии Словении по предотвращению коррупции;
      • Майкл Сирс – бывший помощник генинспектора по вопросам аудита Депаратмента коммерции в Вашингтоне.

      Кроме того, на случай досрочного сложения полномочий Кабмин утвердил двух кандидатов на замену членов комиссии. Ими стали менеджер проектов правительственно-общественной инициативы "Вместе против коррупции" Ольга Архипская и экс-руководитель центра антикоррупционных исследований Transparency International Марк Пайман.

      Что известно о работе НАПК?Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции – центральный орган, который обеспечивает формирование и реализует государственную антикоррупционную политику в Украине. НАПК обнаруживает признаки коррупции путем проверки деклараций чиновников, их стиля жизни и тому подобное.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Виталий Шабунин - новости Коррупция НАПК
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