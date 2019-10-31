Уряд визначив склад комісії, яка обиратиме очільника НАЗК
Кабінет Міністрів України затвердив склад конкурсної комісії, яка обиратиме нового голову Національного агентства з питань запобігання корупції. До складу спеціальної комісії увійдуть шестеро людей.
Троє челнів комісії будуть делеговані урядом, а ще троє – міжнародні експерти, зазначається в указі на сайті Кабінету Міністрів України.
До слова: НАБУ повідомило про підозру ексголові НАЗК Наталі Корчак
Список членів конкурсної комісії (перші троє делеговані урядом, а останні – міжнародні експерти):
- Віталій Шабунін – голова правління "Центру протидії корупції";
- Катерина Риженко – керівниця юридичного відділу Transparency International Ukraine;
- Ольга Кобилянська – координаторка "Медійної ініціативи з прав людини";
- Тильман Хоппе – колишній експерт Ради Європи з питань боротби з корупцією;
- Горан Клименчич – ексголова комісії Словенії з запобігання корупції;
- Майкл Сірс – колишній помічник генінспектора з питань аудиту Депаратменту комерції у Вашингтоні.
Крім того, на випадок дочасного складання повноважень Кабмін затвердив двох кандидатів на заміну членів комісії. Ними стали менеджерка проєктів урядово-громадської ініціативи "Разом проти корупції" Ольга Архипська та екскерівник центру антикорупційних досліджень Transparency International Марк Пайман.
Що відомо про роботу НАЗК?Національне агентство з питань запобігання корупції – центральний орган, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику в Україні. НАЗК виявляє ознаки корупції шляхом перевірки декларацій чиновників, їх стилю життя тощо.