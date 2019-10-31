19:33
31 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ГЕЛОВІН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ворожки піднімають економіку РФ. Прикладне православ'я
      Вєсті Кремля
      22:05, 30 жовтня
      Вєсті.UA: Що чекає на Дубневича. Тищенко знайшов своє покликання
      Вєсті.UA
      19:24, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ГЕЛОВІН

      Уряд визначив склад комісії, яка обиратиме очільника НАЗК

      171 Читать новость на русском
      До складу комісії, що обиратиме нового голову НАЗК, увійшли українські та міжнародні експерти
      До складу комісії, що обиратиме нового голову НАЗК, увійшли українські та міжнародні експерти / rubryka.com

      Кабінет Міністрів України затвердив склад конкурсної комісії, яка обиратиме нового голову Національного агентства з питань запобігання корупції. До складу спеціальної комісії увійдуть шестеро людей.

      Троє челнів комісії будуть делеговані урядом, а ще троє – міжнародні експерти, зазначається в указі на сайті Кабінету Міністрів України.

      До слова: НАБУ повідомило про підозру ексголові НАЗК Наталі Корчак

      Список членів конкурсної комісії (перші троє делеговані урядом, а останні – міжнародні експерти):

      • Віталій Шабунін – голова правління "Центру протидії корупції";
      • Катерина Риженко – керівниця юридичного відділу Transparency International Ukraine;
      • Ольга Кобилянська – координаторка "Медійної ініціативи з прав людини";
      • Тильман Хоппе – колишній експерт Ради Європи з питань боротби з корупцією;
      • Горан Клименчич – ексголова комісії Словенії з запобігання корупції;
      • Майкл Сірс – колишній помічник генінспектора з питань аудиту Депаратменту комерції у Вашингтоні.

      Крім того, на випадок дочасного складання повноважень Кабмін затвердив двох кандидатів на заміну членів комісії. Ними стали менеджерка проєктів урядово-громадської ініціативи "Разом проти корупції" Ольга Архипська та екскерівник центру антикорупційних досліджень Transparency International Марк Пайман.

      Що відомо про роботу НАЗК?Національне агентство з питань запобігання корупції – центральний орган, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику в Україні. НАЗК виявляє ознаки корупції шляхом перевірки декларацій чиновників, їх стилю життя тощо.

      blog_ava
      Убивство чиновника з Адміністрації Президента: що відомо про нападника
      сьогодні
      10881
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики НАЗК Кабінет Міністрів України Корупція Віталій Шабунін - новини
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Покарання за незаконне збагачення: кому загрожує конфіскація і ув'язнення на 10 років
      сьогодні , 18:40 Покарання за незаконне збагачення: кому загрожує конфіскація і ув'язнення на 10 років
      Ірина Поліщук 7418
      Військова операція Туреччини в Сирії: про що вона говорить Україні
      сьогодні , 18:00 Військова операція Туреччини в Сирії: про що вона говорить Україні
      Віталій Дейнега 536
      Украина рискует оказаться брошенной своими союзниками на произвол судьбы
      сьогодні , 17:00 Украина рискует оказаться брошенной своими союзниками на произвол судьбы
      Блог Медіа 2722
      Богдан Яременко втрапив у секс-скандал: що відомо про нардепа від "Слуги народу"
      сьогодні , 16:30 Богдан Яременко втрапив у секс-скандал: що відомо про нардепа від "Слуги народу"
      Ірина Вихрущ 877
      Справа Дубневича: чому парламент дав дозвіл на арешт і що загрожує нардепу
      сьогодні , 16:01 Справа Дубневича: чому парламент дав дозвіл на арешт і що загрожує нардепу
      Інна Жолобович 1422
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук