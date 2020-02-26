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      Правительство отменяет систему отчетности ОГА: почти 3 тысяч отчетов станут ненужными

      - Читати новину українською
      Правительство отменяет систему отчетности ОГА / file.liga.net

      В Кабинете Министров проанализировали, какие отчеты готовят ОГА и КГГА. Оказалось, что их более 4 тысяч. В то же время почти 3 тысяч из них вовсе не нужны, на них госорганы только зря тратят время.

      Правительство проанализировало все отчеты, которые готовили ОГА и КГГА. Исследовали, кто пользуется или хотя бы открывает эти документы. О результатах анализа в фейсбуке сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

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      По его словам, правительство проанализировало 4 тысячи 185 отчетов. Раз в месяц или в квартал тысячи госслужащих по всей стране готовят такие же бесконечные документы.

      Оказалось, что почти 3 тысячи (70%) этих отчетов не нужны. Они занимают кучу времени у тех, кто их готовит, но почти всегда просто накапливаются на пыльных шкафах без всякого смысла,
      – заявил Дубилет.

      Он добавил, что система отчетности формировалась в Украине с 1992 года. Часто эти отчеты были не системными, когда о том же отчитываются все области, а стихийные. Например, Винницкая ОГА еще с 1995 года отчиталась о просроченной дебиторской задолженности по внешнеэкономическим операциям.

      Как пояснил министр, примерно 10% отчетов не нужны были даже официально. "В свое время их отменяли, но якобы забывали сообщить об этом регионам", – отметил Дубилет.

      Сейчас часть отчетов уже отменили, другую отменят в течение 2-3 недель.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Новости политики КГГА Дмитрий Дубилет
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