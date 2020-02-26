Уряд скасовує систему звітності ОДА: майже 3 тисячі звітів стануть непотрібними

У Кабінеті Міністрів проаналізували, які звіти готують ОДА ТА КМДА. Виявилося, що їх понад 4 тисячі. Водночас майже 3 тисячі з них зовсім не потрібні, на них держоргани лише дарма тратять час.

Уряд проаналізував усі звіти, які готували ОДА та КМДА. Досліджували, хто користується або хоча б відкриває ці документи. Про результати аналізу у фейсбуці повідомив міністр Кабміну Дмитро Дубілет.

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За його словами, уряд проаналізував 4 тисячі 185 звітів. Раз на місяць або на квартал тисячі держслужбовців по всій країні готують такі ж нескінченні документи.

Виявилося, що майже 3 тисячі (70%) цих звітів не потрібні. Вони займають купу часу у тих, хто їх готує, але майже завжди просто накопичуються на запилених шафах без всякого сенсу,

– заявив Дубілет.

Він додав, що система звітності формувалася в Україні з 1992 року. Часто ці звіти були не системні, коли про те ж саме звітують всі області, а стихійні. Наприклад, Вінницька ОДА ще з 1995 року звітувала про прострочену дебіторську заборгованість за зовнішньоекономічними операціями.

Як пояснив міністр, приблизно 10% звітів не потрібні були навіть офіційно. "Свого часу їх скасовували, але ніби забували повідомити про це регіони", – зазначив Дубілет.

Наразі частину звітів вже скасували, іншу скасують протягом 2-3 тижнів.

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