19:03
31 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВЗРЫВ В АРХАНГЕЛЬСКЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. "Адмирал Кузнецов" на дне. Российский хитяра об опасности Хэллоуина
      Вєсті Кремля
      21:26, 30 октября
      Вести. UА. Божественные деньги Новинского. Оператор call-центра Гройсман
      Вєсті.UA
      19:45, 30 октября
      Мыльный пузырь Каськива: захваченные земли на Закарпатье могут не вернуть даже после суда
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВЗРЫВ В АРХАНГЕЛЬСКЕ

      Правительство передало значительную часть автопарка "Нафтогаза" на нужды военных

      78 Читати новину українською
      Автопарк "Нафтогаз"
      Автопарк "Нафтогаз" / hyser.com.ua

      Кабинет министров Украины принял решение о передаче 23 автомобилей из автопарка Нафтогаза военным. Соответствующее решение приняли во время заседания правительства 31 октября.

      Об этом сообщает "РБК-Украина".

      Читайте также: Можно ли продавать украинцам газ дешевле и куда идут эти деньги

      Отмечается, что переданные машины из автопарка украинской газовой компании не использовались. Министерство обороны нуждается в них для подвижного состава.

      Среди переданных машин Нафтогаза есть как машины отечественного производства, так и марки Opel, Toyota, Skoda и Honda.

      Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российского монополиста "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Учитывая долги "Нафтогаза", российский монополист должен уплатить 2,56 миллиарда долларов украинской компании.

      Впоследствии стало известно, что за такой успех наблюдательный совет компании принял решение о выплате премии всем причастным к победе в виде 1% от выигранной суммы.

      Теги: Вооруженные Силы Украины Новости Украины Новости политики Авто Міністерство оборони України Нафтогаз
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      В прокуратуре рассказали подробности ДТП с участием сына Луценко
       9 февраля 2015 , 19:03
      На Керченском мосту устанавливают железнодорожные пролеты: опубликовано фото
       6 февраля , 11:06
      Экс-полузащитник сборной Украины стал тренером российского клуба
       14 июня 2017 , 08:45
      "Оборотень", собранный из 5 машин, выглядит как конфетка
       25 июня , 18:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук