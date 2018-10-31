Правительство передало значительную часть автопарка "Нафтогаза" на нужды военных

Кабинет министров Украины принял решение о передаче 23 автомобилей из автопарка Нафтогаза военным. Соответствующее решение приняли во время заседания правительства 31 октября.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

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Отмечается, что переданные машины из автопарка украинской газовой компании не использовались. Министерство обороны нуждается в них для подвижного состава.

Среди переданных машин Нафтогаза есть как машины отечественного производства, так и марки Opel, Toyota, Skoda и Honda.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российского монополиста "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Учитывая долги "Нафтогаза", российский монополист должен уплатить 2,56 миллиарда долларов украинской компании.



Впоследствии стало известно, что за такой успех наблюдательный совет компании принял решение о выплате премии всем причастным к победе в виде 1% от выигранной суммы.