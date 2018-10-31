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      Уряд передав значну частину автопарку "Нафтогазу" на потреби військових

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      Автопарк "Нафтогаз"
      Автопарк "Нафтогаз" / hyser.com.ua

      Кабінет міністрів України ухвалив рішення про передачу 23 автівок з автопарку Нафтогазу військовим. Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 31 жовтня.

      Про це повідомляє "РБК-України".

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      Зазначається, що передані автівки з автопарку української газової компанії не використовувались. Міністерство оборони потребує їх для рухомого складу. 

      Серед переданих автівок Нафтогазу є як машини вітчизняного виробництва, так і марок Opel, Toyota, Skoda та Honda.

      Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російського монополіста "Газпром"доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопостачання узгоджених обсягів газу для транзиту. Враховуючи борги "Нафтогазу", російський монополіст має сплатити 2,56 мільярда доларів українській компанії.

      Згодом стало відомо, що за такий успіх наглядова рада компанії ухвалила рішення про виплату премії усім дотичним до перемоги вигляді 1% від виграної суми.

      Теги: Новини України Новини політики Збройні Сили України Нафтогаз Міністерство оборони України Авто
      Джерело: 24 Канал
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