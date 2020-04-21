Правительство пока не будет проводить заседания онлайн – Немчинов
Необходимости проводить заседания правительства в режиме онлайн во время карантина пока нет. Однако все необходимое оборудование для этого в Кабинете Министров есть.
В правительстве есть сертифицированные устройства для проведения заседаний в режиме онлайн, однако пока необходимости использовать их чиновники не видят. Система безопасна и защищена. Об этом сообщил министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов в интервью Интерфакс-Украина.
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Мы много совещаний проводим в открытом режиме, то есть с использованием различных приложений и мессенджеров, но исключительно по вопросам, которые не являются категоричными и которые не касаются различных грифов. Остальные только по закрытому каналу,
– добавил Немчинов.
Когда в Украине принимали карантин, то уже были новости о случаях заболевания среди руководства других государств. Именно поэтому в украинском правительстве подготовились и создали дистанционный механизм для принятия решений.
Обратите внимание! 13 марта правительство внесло изменения в регламент своей работы и разрешило дистанционное участие министров и проведение правительственных заседаний в онлайн-режиме.
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