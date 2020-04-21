Уряд поки не буде проводити засідання онлайн

Потреби проводити засідання уряду в режимі онлайн під час карантину поки немає. Проте усе необхідне устаткування для цього у Кабінеті Міністрів є.

В уряді є сертифіковані пристрої для проведення засідань в режимі онлайн, проте поки потреби використовувати їх урядовці не бачать. Система безпечна і захищена. Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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Ми багато нарад проводимо у відкритому режимі, тобто з використанням різних застосунків і месенджерів, але виключно з питань, які не є категорійними і які не стосуються різних грифів. Решта тільки за закритим каналом,

– додав Немчінов.

Коли в Україні ухвалювали карантин, то уже були новини про випадки захворювання серед керівництва інших держав. Саме тому в українському уряді підготувались і створили дистанційний механізм для ухвалення рішень.

Зверніть увагу! 13 березня уряд вніс зміни до регламенту своєї роботи й дозволив дистанційну участь міністрів і проведення урядових засідань в онлайн-режимі.



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