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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Правительство предлагает ограничить въезд иностранцев из стран, где зафиксировали коронавирус

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      Правительство предлагает ограничить въезд в Украину / ua.news

      Кабинет министров предлагает Верховной Раде принять законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты населения от распространения инфекционных болезней".

      Соответствующий закон уже поддержало правительство во время заседания 8 апреля.

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      Проектом закона предлагается внести изменения в законы "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" и "О защите населения от инфекционных болезней".Согласно законопроекту, предлагается:

      • временно ограничить или запретить въезд на территорию Украины иностранных граждан;
      • Это же касается и транспортных средств из стран, где зарегистрированы особо опасные инфекционные болезни.

      Ожидается, что принятие закона приведет к уменьшению распространения случаев заболевания коронавирусом.

      Подчеркнем, что на период карантина въезд иностранцев в Украину вообще запрещен.


      Текст законопроекта / Фото РБК-Украины


      Текст законопроекта / Фото РБК-Украины

      Карантин в Украине: главное

      • В Украине подтвердили 1 668 случаев заражения COVID-19, среди инфицированных – 52 жертвы, еще 35 больных – выздоровели.
      • 2 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля, но правительство продлило ограничения до 24 апреля.
      • 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.


      Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Кабинет Министров Украины Верховная Рада Законодательство Транспорт
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