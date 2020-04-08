Правительство предлагает ограничить въезд иностранцев из стран, где зафиксировали коронавирус

Кабинет министров предлагает Верховной Раде принять законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты населения от распространения инфекционных болезней".

Соответствующий закон уже поддержало правительство во время заседания 8 апреля.

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Проектом закона предлагается внести изменения в законы "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" и "О защите населения от инфекционных болезней".Согласно законопроекту, предлагается:

временно ограничить или запретить въезд на территорию Украины иностранных граждан ;

; Это же касается и транспортных средств из стран, где зарегистрированы особо опасные инфекционные болезни.

Ожидается, что принятие закона приведет к уменьшению распространения случаев заболевания коронавирусом.

Подчеркнем, что на период карантина въезд иностранцев в Украину вообще запрещен.



Текст законопроекта / Фото РБК-Украины



Текст законопроекта / Фото РБК-Украины

Карантин в Украине: главное

В Украине подтвердили 1 668 случаев заражения COVID-19, среди инфицированных – 52 жертвы, еще 35 больных – выздоровели.

2 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля, но правительство продлило ограничения до 24 апреля.

25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.



Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала