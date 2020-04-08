Правительство предлагает ограничить въезд иностранцев из стран, где зафиксировали коронавирус
Кабинет министров предлагает Верховной Раде принять законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты населения от распространения инфекционных болезней".
Соответствующий закон уже поддержало правительство во время заседания 8 апреля.
Важно Минюст не против освободить заключенных во время пандемии: кого это может коснуться
Проектом закона предлагается внести изменения в законы "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" и "О защите населения от инфекционных болезней".Согласно законопроекту, предлагается:
- временно ограничить или запретить въезд на территорию Украины иностранных граждан;
- Это же касается и транспортных средств из стран, где зарегистрированы особо опасные инфекционные болезни.
Ожидается, что принятие закона приведет к уменьшению распространения случаев заболевания коронавирусом.
Подчеркнем, что на период карантина въезд иностранцев в Украину вообще запрещен.
Текст законопроекта / Фото РБК-Украины
Текст законопроекта / Фото РБК-Украины
Карантин в Украине: главное
- В Украине подтвердили 1 668 случаев заражения COVID-19, среди инфицированных – 52 жертвы, еще 35 больных – выздоровели.
- 2 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля, но правительство продлило ограничения до 24 апреля.
- 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.
Читайте также
-
От бедных к богатым: карантин наедине с Украиной, которую создалисегодня , 12:00
-
Если так пойдет и дальше, к зиме выгорит вся страна, – ГСЧСсегодня , 13:09
-
Укрзализныця выдала сотрудникам маски из бумажных полотенец: фотосегодня , 15:15
-
Оккупант обстреливал на Донбассе и получил отпор – ВСУ подбили противотанковый ракетный комплекссегодня , 09:16
-
Пенсионеры будут платить за коммунальные с помощью почтальонов и по телефонусегодня , 14:31
-
Самолет с гуманитарной помощью от Украины сел в Италии: фото, видеосегодня , 13:38