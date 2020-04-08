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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Уряд пропонує обмежити в'їзд іноземців з країн, де зафіксували коронавірус

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      Уряд пропонує обмежити в'їзд в Україну / ua.news

      Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді ухвалити законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту населення від розповсюдження інфекційних хвороб".

      Відповідний закон вже підтримав уряд під час засідання 8 квітня.

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      Проєктом закону пропонується внести зміни до законів "Про забезпечення санітарного та епідемічного добробуту населення" та "Про захист населення від інфекційних хвороб".

      Згідно з законопроєктом, пропонується:

      • тимчасового обмежити або заборонити в'їзд на територію України іноземних громадян;
      • Це ж стосується і транспортних засобів з країн, де зареєстровані особливо небезпечні інфекційні хвороби.

      Очікується, що ухвалення закону призведе до зменшення поширення випадків захворювання на коронавірус.

      Підкреслимо, що на період карантину в'їзд іноземців в Україну взагалі заборонений.


      Текст законопроєкту / Фото РБК-України


      Текст законопроєкту / Фото РБК-України

      Карантин в Україні: головне

      • В Україні підтвердили 1668 випадки зараження COVID-19, серед інфікованих – 52 жертви, ще 35 хворих – одужали.
      • 2 березня Україна ввела карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
      • 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.


      Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України Законодавство Верховна Рада Кабінет Міністрів України Транспорт
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