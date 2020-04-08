Уряд пропонує обмежити в'їзд іноземців з країн, де зафіксували коронавірус
Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді ухвалити законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту населення від розповсюдження інфекційних хвороб".
Відповідний закон вже підтримав уряд під час засідання 8 квітня.
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Проєктом закону пропонується внести зміни до законів "Про забезпечення санітарного та епідемічного добробуту населення" та "Про захист населення від інфекційних хвороб".
Згідно з законопроєктом, пропонується:
- тимчасового обмежити або заборонити в'їзд на територію України іноземних громадян;
- Це ж стосується і транспортних засобів з країн, де зареєстровані особливо небезпечні інфекційні хвороби.
Очікується, що ухвалення закону призведе до зменшення поширення випадків захворювання на коронавірус.
Підкреслимо, що на період карантину в'їзд іноземців в Україну взагалі заборонений.
Текст законопроєкту / Фото РБК-України
Текст законопроєкту / Фото РБК-України
Карантин в Україні: головне
- В Україні підтвердили 1668 випадки зараження COVID-19, серед інфікованих – 52 жертви, ще 35 хворих – одужали.
- 2 березня Україна ввела карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
- 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.
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