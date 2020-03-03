Кабмин отдаст на приватизацию еще 431 государственное предприятие: что нужно знать
Кабинет Министров решил передать на приватизацию еще 431 госпредприятие в Фонд госимущества. Среди переданных на приватизацию не только малые компании, но и крупные государственные предприятия — "Артемсоль", "Хлеб Украины" и другие.
Об этом на брифинге после заседания правительства заявил премьер-министр Алексей Гончарук. По подсчетам главы правительства, пока на приватизацию отправлено уже более 900 государственных компаний – всего за время независимости.
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В то же время, Кабинет Министров принял решение ликвидировать государственную монополию на производство соли и продать государственное предприятие "Артемсоль".
Что известно про "Артемсоль"Государственная компания "Артемсоль" является одним из крупнейших в мире предприятием, производящим соль. Работает в Донецкой области, добывая соль из шахт.
Против предприятия открывали дело в Антимонопольном комитете, подозревая его в злоупотреблении монопольным положением. В частности, "Артемсоль" оштрафовали на 3,14 миллиона гривен. Против руководства этого госпредприятия возбудили уголовные дела за взятки в 800 тысяч гривен.
Приватизация в Украине: что известно
- Сейчас в государственной собственности в Украине находится более 3500 предприятий. Примерно 1300 из них – убыточны. Минэкономразвития уже проанализировало более 1400 государственных предприятий, которые можно передать на приватизацию.
- Приватизация является одной из приоритетных задач правительства. После решения Рады об отмене перечня запрещенных для приватизации объектов Владимир Зеленский поручил Министерству экономики начать подготовку к масштабной приватизации.
- В списке государственного имущества, подлежащего приватизации есть большие и малые объекты. Уже передали следующие предприятия: "Институт титана", "Львовский государственный ювелирный завод", "Скадовский морской торговый порт", "Морской торговый порт "Усть-Дунайск" и другие.