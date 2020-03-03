14:32
3 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ РУСЛАН РЯБОШАПКА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новая русско-турецкая война. Российская медицина пугает
      Вєсті Кремля
      22:15, 2 марта
      Вести.UA: Почему Зеленский созывает Раду. Рабинович подался в диджеи
      Вєсті.UA
      19:46, 2 марта
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ РУСЛАН РЯБОШАПКА

      Кабмин отдаст на приватизацию еще 431 государственное предприятие: что нужно знать

      - Читати новину українською

      Кабинет Министров решил передать на приватизацию еще 431 госпредприятие в Фонд госимущества. Среди переданных на приватизацию не только малые компании, но и крупные государственные предприятия — "Артемсоль", "Хлеб Украины" и другие.

      Об этом на брифинге после заседания правительства заявил премьер-министр Алексей Гончарук. По подсчетам главы правительства, пока на приватизацию отправлено уже более 900 государственных компаний – всего за время независимости.

      К теме: Укрзализныцю, Нафтогаз и Укрпочту не будут приватизировать: в Раде появился текст законопроекта

      В то же время, Кабинет Министров принял решение ликвидировать государственную монополию на производство соли и продать государственное предприятие "Артемсоль".

      Что известно про "Артемсоль"Государственная компания "Артемсоль" является одним из крупнейших в мире предприятием, производящим соль. Работает в Донецкой области, добывая соль из шахт.

      Против предприятия открывали дело в Антимонопольном комитете, подозревая его в злоупотреблении монопольным положением. В частности, "Артемсоль" оштрафовали на 3,14 миллиона гривен. Против руководства этого госпредприятия возбудили уголовные дела за взятки в 800 тысяч гривен.

      Приватизация в Украине: что известно

      • Сейчас в государственной собственности в Украине находится более 3500 предприятий. Примерно 1300 из них – убыточны. Минэкономразвития уже проанализировало более 1400 государственных предприятий, которые можно передать на приватизацию.
      • Приватизация является одной из приоритетных задач правительства. После решения Рады об отмене перечня запрещенных для приватизации объектов Владимир Зеленский поручил Министерству экономики начать подготовку к масштабной приватизации.
      • В списке государственного имущества, подлежащего приватизации есть большие и малые объекты. Уже передали следующие предприятия: "Институт титана", "Львовский государственный ювелирный завод", "Скадовский морской торговый порт", "Морской торговый порт "Усть-Дунайск" и другие.
      Коронавирус в Италии: 52 человека умерли, количество больных возросло
      сегодня
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук Приватизация
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 13:19 Что такое самоизоляция и эффективно ли это против распространения коронавируса: Минздрав
      Анастасія Лукашевська
      сегодня , 12:15 Рекомендации по реагированию на коронавирус от CDC Global
      Центр громадського здоров'я України
      28 февраля , 14:30 Современные методы лечения геморроя: почему важно при первых симптомах обратиться к врачу
      сегодня , 12:09 Что такое квартира-чешка: плюсы, минусы и идеи планировки – фото
      Катерина Козачинська
      26 февраля , 14:46 5 самых частых ошибок при ремонте кухни – фото
      Ростислав Струтинський
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук