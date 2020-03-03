Уряд приватизує ще 431 державне підприємство: що треба знати
Кабінет Міністрів вирішив передати на приватизацію ще 431 держпідприємство до Фонду держмайна. Серед переданих на приватизацію не лише малі компанії, а й великі державні підприємства — "Артемсіль", "Хліб України" та інші.
Про це на брифінгу після засідання уряду заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. За підрахунками глави уряду, наразі на приватизацію відправлено вже понад 900 державних компаній — найбільше за часів незалежності.
Водночас, Кабінет Міністрів ухвалив рішення ліквідувати державну монополію на виробництво солі та продати державне підприємство "Артемсіль".
Що відомо про "Артемсіль"Державна компанія Артемсіль є одним з найбільшим у світі підприємством, що виготовляє сіль. Працює у Донецькій області, видобуваючи сіль з шахт.
Проти підприємства відкривали справу в Антимонопольному комітеті, підозрюючи його у зловживанні монопольним становищем. Зокрема, "Артемсіль" оштрафували на 3,14 мільйона гривень. Проти керівництва цього держпідприємства порушили кримінальні справи за хабарі у 800 тисяч гривень.
Приватизація в Україні: що відомо
- Зараз у державній власності в Україні перебуває понад 3500 підприємств. Приблизно 1300 з них – збиткові. Мінекономрозвитку уже проаналізувало понад 1400 державних підприємств, які можна передати на приватизацію.
- Приватизація є одним з пріоритетних завдань уряду. Після рішення Ради про скасування переліку заборонених для приватизації об'єктів Володимир Зеленський доручив Міністерству економіки розпочати підготовку до масштабної приватизації.
- У списку державного майна, яке підлягає приватизації є великі та малі об'єкти. Уже передали такі підприємства: "Інститут титану", "Львівський державний ювелірний завод", "Скадовський морський торговельний порт", "Морський торговельний порт "Усть-Дунайськ" тощо.