Уряд приватизує ще 431 державне підприємство: що треба знати

Кабінет Міністрів вирішив передати на приватизацію ще 431 держпідприємство до Фонду держмайна. Серед переданих на приватизацію не лише малі компанії, а й великі державні підприємства — "Артемсіль", "Хліб України" та інші.

Про це на брифінгу після засідання уряду заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. За підрахунками глави уряду, наразі на приватизацію відправлено вже понад 900 державних компаній — найбільше за часів незалежності.

Водночас, Кабінет Міністрів ухвалив рішення ліквідувати державну монополію на виробництво солі та продати державне підприємство "Артемсіль".

Що відомо про "Артемсіль"Державна компанія Артемсіль є одним з найбільшим у світі підприємством, що виготовляє сіль. Працює у Донецькій області, видобуваючи сіль з шахт.



Проти підприємства відкривали справу в Антимонопольному комітеті, підозрюючи його у зловживанні монопольним становищем. Зокрема, "Артемсіль" оштрафували на 3,14 мільйона гривень. Проти керівництва цього держпідприємства порушили кримінальні справи за хабарі у 800 тисяч гривень.

Приватизація в Україні: що відомо