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Правительство РФ приняло новый скандальный закон относительно Крыма

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Правительство РФ приняло новый скандальный закон относительно Крыма
Правительство РФ приняло новый скандальный закон относительно Крыма / www.paginaderusia.ro

Госдума Российской Федерации в третьем чтении приняла закон о новой памятной дате России – День принятия Крыма в состав Российской империи.

Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

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По информации пресс-службы, по мнению авторов законопроекта, установление новой памятной даты РФ "подтверждает непрерывность пребывания полуострова Крым и города Севастополя в составе Российского государства. В этот день императрица Екатерина II подписала Высочайший Манифест о принятии этих территорий в состав Российского государства" .

"19 апреля предлагается установить в России днем ​​принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год). Закон позволит привлечь внимание к судьбоносному для России решения – принятие 19 апреля 1783 года Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи, месту и роли в этом выдающемся событии Великой императрицы Екатерины II и будет свидетельствовать об исторической обоснованности и правомерности референдума о воссоединении Крыма с Россией", – говорится в сообщении.

Поправки вносила группа депутатов, избранных от Крыма, а также члены Совета Федерации.

Теги: Новости России Новости Украины Украина – Россия Новости Крыма Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
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