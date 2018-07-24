Правительство РФ приняло новый скандальный закон относительно Крыма

Госдума Российской Федерации в третьем чтении приняла закон о новой памятной дате России – День принятия Крыма в состав Российской империи.

Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

Читайте также: "День рождения без праздника": под посольством РФ прошла акция против похищения крымчан

По информации пресс-службы, по мнению авторов законопроекта, установление новой памятной даты РФ "подтверждает непрерывность пребывания полуострова Крым и города Севастополя в составе Российского государства. В этот день императрица Екатерина II подписала Высочайший Манифест о принятии этих территорий в состав Российского государства" .

"19 апреля предлагается установить в России днем ​​принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год). Закон позволит привлечь внимание к судьбоносному для России решения – принятие 19 апреля 1783 года Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи, месту и роли в этом выдающемся событии Великой императрицы Екатерины II и будет свидетельствовать об исторической обоснованности и правомерности референдума о воссоединении Крыма с Россией", – говорится в сообщении.

Поправки вносила группа депутатов, избранных от Крыма, а также члены Совета Федерации.