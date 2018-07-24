Уряд РФ ухвалив новий скандальний закон щодо Криму

Держдума Російської Федерації в третьому читанні ухвалила закон про нову пам'ятну дату Росії – День прийняття Криму до складу Російської імперії.

Про це повідомляє прес-служба Держдуми.

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За інформацією прес-служби, на думку авторів законопроекту, встановлення нової пам'ятної дати РФ "підтверджує безперервність перебування півострова Крим і міста Севастополя в складі Російської держави. У цей день імператриця Катерина II підписала Найвищий Маніфест про прийняття цих територій до складу Російської держави".

"19 квітня запропоновано встановити в Росії днем прийняття Криму, Тамані та Кубані до складу Російської імперії (1783 рік). Закон дозволить привернути увагу до доленосного для Росії вирішення – прийняття 19 квітня 1783 року Криму, Тамані та Кубані до складу Російської імперії, місця і ролі в цій видатній події Великої імператриці Катерини II і буде свідчити про історичну обґрунтованість та правомірність референдуму про возз'єднання Криму з Росією", – йдеться у повідомлені.

Поправки вносила група депутатів, обраних від Криму, а також члени Ради Федерації.