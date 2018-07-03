Правительство Саудовской Аравии сделало заявление, относительно увеличению добычи нефти

Саудовская Аравия заявила, что готова увеличить добычу нефти с целью стабилизации мирового рынка. Резервные мощности страны позволяют скачивать до двух миллионов баррелей нефти в день.

Об этом сообщает DW.

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Королевство готово при необходимости задействовать свои резервные производственные мощности, чтобы отреагировать на любые будущие изменения в уровнях предложения и спроса,

– говорится в заявлении правительства.

Как сообщает издание, это заявление прозвучало после того, как 30 июня президент США Дональд Трамп заверил, что саудовский король Салман согласился с ним в телефонном разговоре, что цены на нефть сейчас высокие. По его словам, король пообещал увеличить объемы добычи нефти "возможно, на два млн баррелей" в сутки.

На сегодняшний день Саудовская Аравия выкачивает около десяти миллионов баррелей нефти в день.