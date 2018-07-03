Уряд Саудівської Аравії зробив заяву, щодо збільшення видобутку нафти

Саудівська Аравія заявила, що готова збільшити видобуток нафти з метою стабілізації світового ринку. Резервні потужності країни дозволяють викачувати до двох мільйонів барелів нафти на день.

Про це повідомляє DW.

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Королівство готове за необхідності задіяти свої резервні виробничі потужності, аби відреагувати на будь-які майбутні зміни у рівнях пропозиції та попиту,

– йдеться у заяві уряду.

Як повідомляє видання, ця заява пролунала після того, як 30 червня президент США Дональд Трамп запевнив, що саудівський король Салман погодився з ним у телефонній розмові, що ціни на нафту зараз зависокі. За його словами, король пообіцяв збільшити обсяги видобутку нафти "можливо, на два млн барелів" на добу.

На сьогоднішній день Саудівська Аравія викачує близько десяти мільйонів барелів нафти на день.

