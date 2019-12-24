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      Правительство упростило пересечение границы с Крымом для детей 14-16 лет

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      Кабмин упростил для детей 14-16 лет правила пересечения границы с Крымом / censor.net.ua/ua

      Кабинет Министров на заседании 24 декабря упростил правила пересечения административной границы Херсонщины с оккупированным Крымом для детей 14-16 лет. Все для возможности для детей получать образование.

      "Каждый имеет право на образование! Теперь дети от 14 до 16 лет, рожденные в Крыму, будут легче получать его в Украине", – сообщил в своем телеграмм-канале Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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      Если дети учатся на территории материковой Украины, то смогут самостоятельно пересекать КПВВ:

      • при наличии паспорта Украины (ID карты) или загранпаспорта гражданина Украины;
      • при наличии информации об обучении в ЕГЭБО (Единой государственной электронной базе по вопросам образования).
      • В случае дальнейшего путешествия ребенка для выезда за границу будет действовать стандартная процедура для пересечения границы Украины.

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины Новости Херсона Учеба Образование Дети и несовершеннолетние Аннексия Крыма Новости Крыма
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