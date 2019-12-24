Правительство упростило пересечение границы с Крымом для детей 14-16 лет

Кабинет Министров на заседании 24 декабря упростил правила пересечения административной границы Херсонщины с оккупированным Крымом для детей 14-16 лет. Все для возможности для детей получать образование.

"Каждый имеет право на образование! Теперь дети от 14 до 16 лет, рожденные в Крыму, будут легче получать его в Украине", – сообщил в своем телеграмм-канале Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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Если дети учатся на территории материковой Украины, то смогут самостоятельно пересекать КПВВ: