Правительство упростило пересечение границы с Крымом для детей 14-16 лет
Кабинет Министров на заседании 24 декабря упростил правила пересечения административной границы Херсонщины с оккупированным Крымом для детей 14-16 лет. Все для возможности для детей получать образование.
"Каждый имеет право на образование! Теперь дети от 14 до 16 лет, рожденные в Крыму, будут легче получать его в Украине", – сообщил в своем телеграмм-канале Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
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Если дети учатся на территории материковой Украины, то смогут самостоятельно пересекать КПВВ:
- при наличии паспорта Украины (ID карты) или загранпаспорта гражданина Украины;
- при наличии информации об обучении в ЕГЭБО (Единой государственной электронной базе по вопросам образования).
- В случае дальнейшего путешествия ребенка для выезда за границу будет действовать стандартная процедура для пересечения границы Украины.
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