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      Уряд спростив перетин межі з Кримом для дітей 14-16 років

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      Кабмін спростив для дітей 14-16 років перетин межі з Кримом / censor.net.ua/ua

      Кабінет Міністрів на засіданні 24 грудня спростив перетин адміністративної межі Херсонщини з окупованим Кримом для дітей 14-16 років. Усе задля можливості для дітей здобувати освіту.

      "Кожен має право на освіту! Відтепер діти від 14 до 16 років, народжені в Криму, легше здобуватимуть її в Україні", – повідомив у своєму телеграм-каналі Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

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      Якщо діти навчаються на території материкової України, то зможуть самостійно перетинати КПВВ:

      • за наявності паспорта України (ID картки) або закордонного паспорта громадянина України;
      • за наявності інформації про навчання в ЄДЕБО (Єдиній державній електронній базі з питань освіти).
      • У разі подальшої мандрівки дитини для виїзду за кордон діятиме стандартна процедура для перетину кордону України.

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Освіта Освіта Новини України Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук Новини Криму Анексія Криму Новини Херсона Діти і неповнолітні
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