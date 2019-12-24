Уряд спростив перетин межі з Кримом для дітей 14-16 років
Кабінет Міністрів на засіданні 24 грудня спростив перетин адміністративної межі Херсонщини з окупованим Кримом для дітей 14-16 років. Усе задля можливості для дітей здобувати освіту.
"Кожен має право на освіту! Відтепер діти від 14 до 16 років, народжені в Криму, легше здобуватимуть її в Україні", – повідомив у своєму телеграм-каналі Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.
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Якщо діти навчаються на території материкової України, то зможуть самостійно перетинати КПВВ:
- за наявності паспорта України (ID картки) або закордонного паспорта громадянина України;
- за наявності інформації про навчання в ЄДЕБО (Єдиній державній електронній базі з питань освіти).
- У разі подальшої мандрівки дитини для виїзду за кордон діятиме стандартна процедура для перетину кордону України.
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