Уряд спростив перетин межі з Кримом для дітей 14-16 років

Кабінет Міністрів на засіданні 24 грудня спростив перетин адміністративної межі Херсонщини з окупованим Кримом для дітей 14-16 років. Усе задля можливості для дітей здобувати освіту.

"Кожен має право на освіту! Відтепер діти від 14 до 16 років, народжені в Криму, легше здобуватимуть її в Україні", – повідомив у своєму телеграм-каналі Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

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Якщо діти навчаються на території материкової України, то зможуть самостійно перетинати КПВВ: