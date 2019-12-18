Правительство упростило получение гражданства для защитников Украины

Во время своего очередного заседания в среду, 18 декабря, Кабинет Министров Украины рассмотрел вопрос процедуры предоставления гражданства для защитникам Украины. Речь идет об иностранцах, подвергшихся политическим преследованиям за защиту Украины и ее территориальной целостности.

Для таких лиц была упрощена и усовершенствована процедура получения гражданства, сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

К слову: Зеленский предлагает Раде упростить получение гражданства для россиян и военных

Новый порядок позволяет определить граждан, которые осуждены по политическим мотивам на территории своего государства за поддержку Украины,

– объяснил Гончарук.

В то же время постановление Кабмина должно не допустить получения гражданства теми, кто осужден за тяжкие и особо тяжкие преступления не по политическим мотивам.

Какие еще вопросы Кабмин рассмотрел на заседании 18 декабря?

Кабмин усилил ответственность за заведомо ложное сообщение о минировании зданий, больниц и других общественно важных объектов.



Кроме того, правительство приняло решение, согласно которому с 1 марта 2020 года украинцы смогут пересекать границу с Россией только на основании предъявления паспорта.