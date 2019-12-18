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      Правительство упростило получение гражданства для защитников Украины

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      Украина будет предоставлять гражданство иностранцам, преследуемым за защиту ее суверенитета, – Кабмин / фото: КМУ

      Во время своего очередного заседания в среду, 18 декабря, Кабинет Министров Украины рассмотрел вопрос процедуры предоставления гражданства для защитникам Украины. Речь идет об иностранцах, подвергшихся политическим преследованиям за защиту Украины и ее территориальной целостности.

      Для таких лиц была упрощена и усовершенствована процедура получения гражданства, сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

      К слову: Зеленский предлагает Раде упростить получение гражданства для россиян и военных

      Новый порядок позволяет определить граждан, которые осуждены по политическим мотивам на территории своего государства за поддержку Украины,
      – объяснил Гончарук.

      В то же время постановление Кабмина должно не допустить получения гражданства теми, кто осужден за тяжкие и особо тяжкие преступления не по политическим мотивам.

      Какие еще вопросы Кабмин рассмотрел на заседании 18 декабря?
      Кабмин усилил ответственность за заведомо ложное сообщение о минировании зданий, больниц и других общественно важных объектов.

      Кроме того, правительство приняло решение, согласно которому с 1 марта 2020 года украинцы смогут пересекать границу с Россией только на основании предъявления паспорта.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины Вооруженные силы Украины Добровольцы
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