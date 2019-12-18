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      Уряд спростив отримання громадянства для захисників України

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      Україна надаватиме громадянство іноземцям, яких переслідують через захист її суверенітету, – Кабмін / фото: КМУ

      Під час свого чергового засідання у середу, 18 грудня, Кабінет Міністрів України розглянув питання процедури надання громадянства для захисників України. Мовиться про іноземців, які зазнали політичних переслідувань через захист України та її територіальної цілісності.

      Для таких осіб було спрощено та удосконалено процедуру отримання громадянства, повідомив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

      До слова: Зеленський пропонує Раді спростити отримання громадянства для росіян та військових

      Новий порядок дозволяє визначити громадян, які засуджені за політичними мотивами на території своєї держави через підтримку України,
      – пояснив Гончарук.

      Водночас постанова Кабміну має не допустити отримання громадянства тими, хто засуджений за тяжкі та особливо тяжкі злочини не з політичних мотивів.

      Які ще питання Кабмін розглянув на засіданні 18 грудня?Кабмін посилив відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про мінування будівель, лікарень та інших суспільно важливих об'єктів.

      Крім того, уряд ухвалив рішення, за яким з 1 березня 2020 року українці матимуть змогу перетинати кордон з Росією лише на підставі пред’явлення закордонного паспорта.

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Новини України Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України Добровольці Збройні сили України
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