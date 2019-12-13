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      Зеленський пропонує Раді спростити отримання громадянства для росіян та військових

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      Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про врегулювання набуття/втрати українського громадянства / фото: ОПУ

      Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про вдосконалення регулювання питань українського громадянства. Він має на меті врегулювати положення щодо набуття та припинення громадянства України.

      Так само цей проєкт закону повинен унормувати питання про підстави, за яких особа не може отримати громадянство України, повідомляє Офіс Президента.

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      Що передбачає законопроєкт

      Проєкт закону передбачає звільнення від необхідності подавати зобов'язання припинити іноземне громадянство при отриманні українського для осіб, які:

      • проходили військову службу за контрактом у ЗСУ;
      • брали участь у захисті територіальної цілісності України;
      • громадян держави-агресора або держави-окупанта, що зазнали переслідувань на батьківщині.

      В усіх цих випадках люди можуть не подавати зобов'язання припинити іноземне громадянство за умови, що вони подали аналогічну декларацію та склали присягу громадянина України.

      Разом з тим законопроєкт пропонує:

      • розширити коло осіб, які можуть отримати українське громадянство за географічним походженням;
      • скоротити кількість незалежних від людини обставин для відмови від надання українського громадянства;
      • переглянути підстави для втрати українського громадянства;
      • уточнити підстави для перегляду рішення про набуття громадянства.

      Законопроєктом також пропонує передбачити подання декларації про відсутність іноземного громадянства особами, які претендують на державну службу, на службу в органах місцевого самоврядування, у правоохоронних органах тощо.

      Які казуси траплялися з втратою/набуттям українського громадянства?Мабуть, найбільш відомий випадок – це історія колишнього голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі. У 2015 році, коли це було вигідно п'ятому президенту України Петру Порошенку, він надава Саакашвілі українське громадянство.

      Пізніше його так само легко забрали, а точніше скасували указ про його надання. Третій президент Грузії зміг повернути собі українське громадянство лише після того, як президентом став Володимир Зеленський.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президент України Верховна Рада Збройні сили України Новини Росії
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