Скільки жителів окупованого Донбасу вже отримали російські паспорти: дані МВС РФ
Паспорти країни-агресора вже начебто отримали 125 тисяч українців, що проживають на окупованих територіях Донеччини і Луганщини. Ще частина громадян очікують на свої "документи".
Даними про отримання російського громадянства жителями окупованого Донбасу поділилися в Міністерстві внутрішніх справ Російської Федерації. Голова відомства Володимир Колокольцев розповів про ситуацію інформагентству ТАСС.
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Всього від квітня поточного року в пункти прийому документів Ростовської області надійшло понад 160 тисяч заяв, а щодо 125 тисяч осіб вже ухвалені рішення про прийняття до громадянства,
– заявив він.
Щоправда, цифри в окупантів чомусь значно різняться. Так, у листопаді губернатор Ростовської області Росії Василій Голубєв заявляв: мовляв, на той час громадянство РФ отримали 170 тисяч жителів Донбасу.
Увага! Україна та світова спільнота не визнає російських паспортів, які видають жителям окупованих територій України. І їх таки можна розпізнати. Так, російські паспорти, які роздають жителям окупованих територій Донбасу, мають спеціально вигаданий для них новий код підрозділу – 610-068. Власники таких російських паспортів ризикують зіткнутися з фактом їх недійсності.
Що відомо про видачу російських паспортів на Донбасі:
- Президент Росії Володимир Путін схвалив указ про спрощену процедуру видачі паспортів РФ українцям з окупованої Донеччини та Луганщини.
- Ці "документи" почали видавати жителям окупованого Донбасу наприкінці квітня.
- Проте Путін на цьому не зупинився і 1 травня підписав ще один указ. Він стосувався вже спрощеного порядку отримання російського паспорта для українців з окупованого Криму.