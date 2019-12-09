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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Скільки жителів окупованого Донбасу вже отримали російські паспорти: дані МВС РФ

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      У Кремлі назвали кількість паспортів, що видали на Донбасі / Ілюстративне фото

      Паспорти країни-агресора вже начебто отримали 125 тисяч українців, що проживають на окупованих територіях Донеччини і Луганщини. Ще частина громадян очікують на свої "документи".

      Даними про отримання російського громадянства жителями окупованого Донбасу поділилися в Міністерстві внутрішніх справ Російської Федерації. Голова відомства Володимир Колокольцев розповів про ситуацію інформагентству ТАСС.

      Цікаво: Скільки жителів окупованого Донбасу вважають себе громадянами України

      Всього від квітня поточного року в пункти прийому документів Ростовської області надійшло понад 160 тисяч заяв, а щодо 125 тисяч осіб вже ухвалені рішення про прийняття до громадянства,
      – заявив він.

      Щоправда, цифри в окупантів чомусь значно різняться. Так, у листопаді губернатор Ростовської області Росії Василій Голубєв заявляв: мовляв, на той час громадянство РФ отримали 170 тисяч жителів Донбасу.

      Увага! Україна та світова спільнота не визнає російських паспортів, які видають жителям окупованих територій України. І їх таки можна розпізнати. Так, російські паспорти, які роздають жителям окупованих територій Донбасу, мають спеціально вигаданий для них новий код підрозділу – 610-068. Власники таких російських паспортів ризикують зіткнутися з фактом їх недійсності.

      Що відомо про видачу російських паспортів на Донбасі:

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Україна – Росія Новини Росії Війна на Донбасі Російські паспорти на Донбасі Російська пропаганда
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