Сколько жителей оккупированного Донбасса уже получили российские паспорта: данные МВД РФ

Паспорта страны-агрессора уже якобы получили 125 тысяч украинцев, проживающих на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Еще часть граждан ожидают свои "документы".

Данными о получении российского гражданства жителями оккупированного Донбасса поделились в Министерстве внутренних дел Российской Федерации. Глава ведомства Владимир Колокольцев рассказал о ситуации информагентству ТАСС.

Интересно: Сколько жителей оккупированного Донбасса считают себя гражданами Украины

Всего с апреля текущего года в пункты приема документов Ростовской области поступило более 160 тысяч заявлений, а относительно 125 тысяч человек уже приняты решения о принятии в гражданство,

– заявил он.

Правда, цифры у оккупантов почему-то значительно различаются. Да, в ноябре губернатор Ростовской области России Василий Голубев заявлял: мол, в то время гражданство РФ получили 170 тысяч жителей Донбасса.

Внимание! Украина и мировое сообщество не признает российские паспорта, которые выдают жителям оккупированных территорий Украины. И их же можно распознать. Да, российские паспорта, которые раздают жителям оккупированных территорий Донбасса, имеют специально придуманный для них новый код подразделения – 610-068. Владельцы таких российских паспортов рискуют столкнуться с фактом их недействительности.

Что известно о выдаче российских паспортов на Донбассе: