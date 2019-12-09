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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Сколько жителей оккупированного Донбасса уже получили российские паспорта: данные МВД РФ

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      В Кремле назвали количество паспортов, которые выдали на Донбассе / Иллюстративное фото

      Паспорта страны-агрессора уже якобы получили 125 тысяч украинцев, проживающих на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Еще часть граждан ожидают свои "документы".

      Данными о получении российского гражданства жителями оккупированного Донбасса поделились в Министерстве внутренних дел Российской Федерации. Глава ведомства Владимир Колокольцев рассказал о ситуации информагентству ТАСС.

      Интересно: Сколько жителей оккупированного Донбасса считают себя гражданами Украины

      Всего с апреля текущего года в пункты приема документов Ростовской области поступило более 160 тысяч заявлений, а относительно 125 тысяч человек уже приняты решения о принятии в гражданство,
      – заявил он.

      Правда, цифры у оккупантов почему-то значительно различаются. Да, в ноябре губернатор Ростовской области России Василий Голубев заявлял: мол, в то время гражданство РФ получили 170 тысяч жителей Донбасса.

      Внимание! Украина и мировое сообщество не признает российские паспорта, которые выдают жителям оккупированных территорий Украины. И их же можно распознать. Да, российские паспорта, которые раздают жителям оккупированных территорий Донбасса, имеют специально придуманный для них новый код подразделения – 610-068. Владельцы таких российских паспортов рискуют столкнуться с фактом их недействительности.

      Что известно о выдаче российских паспортов на Донбассе:

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия Новости России Российская пропаганда Российские паспорта на Донбассе
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