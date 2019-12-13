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      Зеленский предлагает Раде упростить получение гражданства для россиян и военных

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      Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект об урегулировании приобретения/потери украинского гражданства / фото: ОПУ

      Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об усовершенствовании регулирования вопросов украинского гражданства. Он имеет целью урегулировать положения о приобретении и прекращении гражданства Украины.

      Так же этот проект закона должен урегулировать вопрос об основаниях, при которых лицо не может получить гражданство Украины, сообщает Офис Президента.

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      Что предусматривает законопроект

      Проект закона предусматривает освобождение от необходимости подавать обязательства прекратить иностранное гражданство при получении украинского для лиц, которые:

      • проходили военную службу по контракту в ВСУ;
      • участвовали в защите территориальной целостности Украины;
      • граждан государства-агрессора или государства-оккупанта, подвергшихся преследованиям на родине.

      Во всех этих случаях люди могут не подавать обязательства прекратить иностранное гражданство при условии, что они подали аналогичную декларацию и приняли присягу гражданина Украины.

      Вместе с тем законопроект предлагает:

      • расширить круг лиц, которые могут получить украинское гражданство по географическому происхождению;
      • сократить количество независимых от человека обстоятельств для отказа от предоставления украинского гражданства;
      • пересмотреть основания для потери украинского гражданства;
      • уточнить основания для пересмотра решения о приобретении гражданства.

      Законопроектом также предлагает предусмотреть представление декларации об отсутствии иностранного гражданства лицами, претендующими на государственную службу, на службу в органах местного самоуправления, в правоохранительных органах и тому подобное.

      Какие казусы случались с потерей/приобретением украинского гражданства? Пожалуй, наиболее известный случай – это история бывшего главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили. В 2015 году, когда это было выгодно пятому президенту Украины Петру Порошенко, он дал Саакашвили украинское гражданство.

      Позже его так же легко забрали, а точнее отменили указ о его предоставлении. Третий президент Грузии смог вернуть себе украинское гражданство только после того, как президентом стал Владимир Зеленский.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Верховная Рада Президент Украины Владимир Зеленский Новости политики Новости России
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