Зеленский предлагает Раде упростить получение гражданства для россиян и военных

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об усовершенствовании регулирования вопросов украинского гражданства. Он имеет целью урегулировать положения о приобретении и прекращении гражданства Украины.

Так же этот проект закона должен урегулировать вопрос об основаниях, при которых лицо не может получить гражданство Украины, сообщает Офис Президента.

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Что предусматривает законопроект

Проект закона предусматривает освобождение от необходимости подавать обязательства прекратить иностранное гражданство при получении украинского для лиц, которые:

проходили военную службу по контракту в ВСУ;

участвовали в защите территориальной целостности Украины;

граждан государства-агрессора или государства-оккупанта, подвергшихся преследованиям на родине.

Во всех этих случаях люди могут не подавать обязательства прекратить иностранное гражданство при условии, что они подали аналогичную декларацию и приняли присягу гражданина Украины.

Вместе с тем законопроект предлагает:

расширить круг лиц, которые могут получить украинское гражданство по географическому происхождению;

сократить количество независимых от человека обстоятельств для отказа от предоставления украинского гражданства;

пересмотреть основания для потери украинского гражданства;

уточнить основания для пересмотра решения о приобретении гражданства.

Законопроектом также предлагает предусмотреть представление декларации об отсутствии иностранного гражданства лицами, претендующими на государственную службу, на службу в органах местного самоуправления, в правоохранительных органах и тому подобное.

Какие казусы случались с потерей/приобретением украинского гражданства? Пожалуй, наиболее известный случай – это история бывшего главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили. В 2015 году, когда это было выгодно пятому президенту Украины Петру Порошенко, он дал Саакашвили украинское гражданство.



Позже его так же легко забрали, а точнее отменили указ о его предоставлении. Третий президент Грузии смог вернуть себе украинское гражданство только после того, как президентом стал Владимир Зеленский.