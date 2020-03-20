Правительство упростило закупку товаров для борьбы с коронавирусом: как это будет работать

Правительство отменило проведение тендеров при закупках товаров, работ и услуг, которые необходимы для предотвращения распространения коронавируса в Украине. Такое решение будет действовать месяц – до 19 апреля 2020 года.

Соответствующее решение принял Кабинет министров на своем техническом внеочередном заседании 20 марта, сообщает премьер Денис Шмыгаль в своем телеграме.

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Закупки, необходимые для борьбы со вспышками Covid-19, в условиях срочности осуществляются без проведения тендеров, с обязательным обнародованием в электронной системе всей информации о проведенной закупке (цены, объема и т. п.),

– уточнил премьер.

Для этого заключенный договор о закупке нужно загрузить в е-систему вместе со всеми приложениями к нему. Шмыгаль отмечает, что благодаря этому бюджетные средства будут тратиться прозрачно и контролируемо.

Премьер объяснил, что такой порядок закупок позволит оперативно обеспечить всем необходимым учреждения здравоохранения, другие государственные учреждения и предприятия, которые приобщены к предотвращению распространения коронавируса в Украине.

Важно! Упрощение закупок товаров предусматривает законопроект о борьбе с коронавирусом. Его Верховная Рада приняла на внеочередном заседании 17 марта. Больше о законопроекте – читайте здесь.

Коронавирус в Украине: главное

По состоянию на 20 марта лабораторно подтвердили 26 случаев заражения коронавирусом. Три из них – летальные (умерли женщины в Житомирской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях).

Однако есть и хорошая новость – в Черновцах от коронавируса вылечили первого больного. Повторный тест, который провели мужчине, показал отрицательный результат. 20 марта его должны выписать из больницы.

С 12 марта в Украине ввели общенациональный карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля.

Государство 16 марта закрыло свои границы для иностранцев, а с 18 марта запрещены железнодорожные, авиа, автобусные междугородные пассажирские перевозки.

На время карантина не работают все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе, кинотеатры и тому подобное. Исключения – аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки, страховые компании.



Что запрещено в Украине на время коронавируса / Инфографика 24 канала