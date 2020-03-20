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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ
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      Уряд спростив закупівлю товарів для боротьби з коронавірусом: як це працюватиме

      - Читать новость на русском
      Денис Шмигаль / kmu.gov.ua

      Уряд скасував проведення тендерів під час закупівель товарів, робіт і послуг, що необхідні для запобігання поширення коронавірусу Україною. Таке рішення буде діяти місяць – до 19 квітня 2020 року.

      Відповідну постанову прийняв Кабінет Міністрів на своєму позачерговому засіданні 20 березня, повідомляє прем'єр Денис Шмигаль у своєму телеграмі.

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      Закупівлі, необхідні для боротьби зі спалахами Covid-19, в умовах нагальності здійснюються без проведення тендерів, з обов’язковим оприлюдненням в електронній системі усієї інформації про проведену закупівлю (ціну, обсяг тощо),
      – уточнив прем'єр.

      Для цього укладений договір про закупівлю потрібно завантажити в е-систему разом з усіма додатками до нього. Шмигаль наголошує, що завдяки цьому бюджетні кошти будуть витрачатися прозоро та контрольовано.

      Прем'єр пояснив, що такий порядок закупівель дозволить оперативно забезпечити всім необхідним заклади охорони здоров’я, інші державні установи та підприємства, що долучені до запобігання поширення коронавірусу в Україні.

      Важливо! Спрощення закупівель товарів передбачає законопроєкт про боротьбу з коронавірусом. Його Верховна Рада прийняла на позачерговому засіданні 17 березня. Більше про законопроєкт – читайте тут.

       

      Коронавірус в Україні: головне

      • Станом на 20 березня лабораторно підтвердили 26 випадків зараження коронавірусом. Три з них – летальні (померли жінки у Житомирській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях).
      • Проте є й хороша новина – у Чернівцях вилікували першого хворого від коронавірусу. Повторний тест, який провели чоловікові, показав негативний результат. 20 березня його мають виписати з лікарні.
      • З 12 березня в Україні ввели загальнонаціональний карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня.
      • Держава 16 березня закрила свої кордони для іноземців, а з 18 березня заборонено залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення.
      • На час карантину не працюють усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе, кінотеатри тощо. Винятки – аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки, страхові компанії.


      Що заборонено в Україні на час коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

      Метро у Києві буде закритим до 17 квітня, – ЗМІ
      сьогодні
      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Коронавірус в Україні Новини України Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль Новини політики
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