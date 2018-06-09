Митинг в Севастополе: предприниматели требуют отставки правительства

4 июня в Севастополе предприниматели провели митинг, на котором требовали отставки городских властей. По словам активистов, российские власти во главе с губернаторами вытряхивают из местных бизнесменов последнюю копейку. У одних палатки отбирают, а у других заводы и торговые центры.

На митинг в Севастополе пришло около 400 человек, а именно "акулы" местного бизнеса и мелкие торговцы. Жалуются, что российские власти их душат.

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Одним из организаторов митинга является председатель Союза предпринимателей Севастополя Марат Тюнин. Недавно Тюнину принадлежали две торговые палатки, но этой зимой они просто исчезли с улиц Севастополя, их тихонько убрали ночью по приказу местных властей.

Плакаты со смелыми лозунгами

На митинг пришло около 400 человек

Предприниматель имел все разрешительные документы на торговлю до 2019 года и возмущен, что на его месте незаконно работает новый владелец.

Я интересовался и выяснилось, что продавец работает без трудового договора, налоги не оплачиваются,

– отметил Тюнин.

Руки российской власти дотянулись и до крупных предприятий. Директор знаменитого "Инкерманского завода маркированных вин" Сергей Лебедев лично пришел на митинг, а также привел сотрудников.

Предприятие на грани закрытия, ведь не подписываются договора об аренде оборудования и земли,

– рассказал Лебедев.

У Александра Красильникова власти Севастополя уже отсудили городской рынок "Чайка" и на его месте хотят построить дворец спорта, парковку или выставочный центр, что именно еще не решили.



Рынок "Чайка"

И мы должны терпеть эту власть? Пусть едут откуда приехали, пусть нам других дадут. Надеюсь, получше будут,

– произнес на митинге Красильников.

Кроме предпринимателей на митинг пришли севастопольцы, которые недовольны закрытием крупнейшего в городе ТЦ "Муссон". Ведь из-за этого безработными осталось полторы тысячи человек.



ТЦ "Муссон"

"Муссон" проверили после трагедии в Кемерово и закрыли, поскольку здание вроде бы не отвечало требованиям пожарной безопасности.

В притеснениях предпринимателей севастопольцы обвиняют российского губернатора города Дмитрия Овсянникова. Считают, это он руководит перераспределением бизнеса в Севастополе.

Дмитрий Овсянников

Сам митинг Овсянников не стал комментировать. Однако проводить акцию власть Севастополя не позволила и хотя на силовой разгон полиция не решилась, но на всех организаторов митинга составили протоколы.

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