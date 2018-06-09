Мітинг у Севастополі: підприємці вимагають відставку уряду

4 червня у Севастополі підприємці провели мітинг, на якому вимагали відставки міської влади. За словами активістів, російська влада на чолі з губернаторам, витрушують з місцевих бізнесменів останню копійку. В одних ятки відбирають, а в інших заводи і торговельні центри.

На мітинг у Севастополі прийшло близько 400 осіб, а саме "акули" місцевого бізнесу та дрібні торговці. Скаржаться, що російська влада їх душить.

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Одним із організаторів мітингу є голова Союзу підприємців Севастополя Марат Тюнін. Нещодавно Тюніну належали дві торгові ятки, але цієї зими вони просто зникли з вулиць Севастополя, їх тихенько прибрали вночі за наказом місцевої влади.



Плакати зі сміливими гаслами



На мітинг прийшло близько 400 осіб

Підприємець мав усі дозвільні документи на торгівлю до 2019 року і обурений, що на його місці незаконно працює новий власник.

Я цікавився і вияснилось, що продавець працює без трудового договору, податки не оплачуються,

– зазначив Тюнін.

Руки російської влади дотягнулися і до великих підприємств. Директор знаменитого "Інкерманського заводу маркованих вин" Сергій Лебедєв особисто прийшов на мітинг, а також привів співробітників.

Підприємство на межі закриття, адже не підписуються договори про оренду обладнання і землі,

– розповів Лебедєв.

В Олександра Красильникова влада Севастополя вже відсудила міський ринок "Чайка" на його місці хочуть звести палац спорту, парковку або виставковий центр, що саме ще не вирішили.



Ринок "Чайка"

І ми маємо терпіти цю владу? Нехай їдуть звідки приїхали, нехай нам інших дадуть. Надіюсь, кращі будуть,

– виголосив на мітингу Красильников.

Окрім підприємців на мітинг прийшли севастопольці, які невдоволені закриттям найбільшого в місті ТЦ "Мусон". Адже через це безробітними залишилося півтори тисячі осіб.



ТЦ "Мусон"

"Мусон" перевірили після трагедії в Кемерово і закрили, оскільки будівля начебто не відповідала вимогам пожежної безпеки.

В утисках підприємців севастопольці звинувачують російського губернатора міста Дмитра Овсяннікова. Вважають, це він керує перерозподілом бізнесу в Севастополі.



Дмитро Овсянніков

Сам мітинг Овсянніков не коментував. Однак проводити акцію влада Севастополя не дозволила і хоча на силовий розгін поліція не наважилась, але на всіх організаторів мітингу склали протоколи.

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