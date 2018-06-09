14:46
9 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
28°C
28°C 13°C
  • неділя
    27°C 15°C
  • понеділок
    28°C 18°C
  • вівторок
    24°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Пиніна лінія. П'ять хвилин задоволення для Путіна
Вєсті Кремля
22:19, 8 червня
Вєсті.UA. Дзеркальна відповідь Мураєву. "Відставка" Гройсмана
Вєсті.UA
21:42, 8 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, 8 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Переваги і недоліки літнього таборового життя
Згадати все
22:30, 8 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Мітинг у Севастополі: підприємці вимагають відставку уряду

442 Читать новость на русском

4 червня у Севастополі підприємці провели мітинг, на якому вимагали відставки міської влади. За словами активістів, російська влада на чолі з губернаторам, витрушують з місцевих бізнесменів останню копійку. В одних ятки відбирають, а в інших заводи і торговельні центри.

На мітинг у Севастополі прийшло близько 400 осіб, а саме "акули" місцевого бізнесу та дрібні торговці. Скаржаться, що російська влада їх душить.

Читайте також: У Порошенка пояснили, з якою метою Росія збудувала Кримський міст

Одним із організаторів мітингу є голова Союзу підприємців Севастополя Марат Тюнін. Нещодавно Тюніну належали дві торгові ятки, але цієї зими вони просто зникли з вулиць Севастополя, їх тихенько прибрали вночі за наказом місцевої влади.


Плакати зі сміливими гаслами


На мітинг прийшло близько 400 осіб

Підприємець мав усі дозвільні документи на торгівлю до 2019 року і обурений, що на його місці незаконно працює новий власник.

Я цікавився і вияснилось, що продавець працює без трудового договору, податки не оплачуються,
– зазначив Тюнін.

Руки російської влади дотягнулися і до великих підприємств. Директор знаменитого "Інкерманського заводу маркованих вин" Сергій Лебедєв особисто прийшов на мітинг, а також привів співробітників.

Підприємство на межі закриття, адже не підписуються договори про оренду обладнання і землі,
– розповів Лебедєв.

В Олександра Красильникова влада Севастополя вже відсудила міський ринок "Чайка" на його місці хочуть звести палац спорту, парковку або виставковий центр, що саме ще не вирішили.


Ринок "Чайка"

І ми маємо терпіти цю владу? Нехай їдуть звідки приїхали, нехай нам інших дадуть. Надіюсь, кращі будуть,
– виголосив на мітингу Красильников.

Окрім підприємців на мітинг прийшли севастопольці, які невдоволені закриттям найбільшого в місті ТЦ "Мусон". Адже через це безробітними залишилося півтори тисячі осіб.


ТЦ "Мусон"

"Мусон" перевірили після трагедії в Кемерово і закрили, оскільки будівля начебто не відповідала вимогам пожежної безпеки.

В утисках підприємців севастопольці звинувачують російського губернатора міста Дмитра Овсяннікова. Вважають, це він керує перерозподілом бізнесу в Севастополі.


Дмитро Овсянніков

Сам мітинг Овсянніков не коментував. Однак проводити акцію влада Севастополя не дозволила і хоча на силовий розгін поліція не наважилась, але на всіх організаторів мітингу склали протоколи.

Повний випуск програми "Крим Реалії" дивіться сьогодні на 24 Каналі о 18:00. Не пропустіть!

Теги: Анексія Криму Новини Криму Новини України Україна – Росія Новини Росії Бізнес Гроші Новини Севастополя
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук