Правительство восстановило полномочия налоговой милиции

Кабинет министров Украины временно восстановил полномочия налоговой милиции в Государственной фискальной службе. Она будет существовать до создания нового Бюро финансовых расследований.

По словам главы Минфина Оксаны Маркаровой, новое Бюро финансовых расследований после принятия Верховной Радой будет создаваться как новый орган. Всех сотрудников будут отбирать на конкурсной основе.

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Нет никакого смысла сейчас переводить в рамках реорганизации часть налоговой милиции в новую ГНС без конкурсов, чтобы через 4 месяца снова переводить или увольнять,

– сказала Маркарова.

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Министр уточнила, что в течение этого времени налоговая милиция продолжит выполнять свою работу вместе с другими правоохранительными органами и таможней. Текущие дела о конвертационных центрах, нелегальных операциях с подакцизными товарами не будут потеряны.

Отметим, что Верховная Рада во втором чтении приняла закон, предусматривающий создание Финансовой полиции. В новой структуре будут работать 2,5 тысячи сотрудников. Минимальная зарплата в Финполиции составит 16 тысяч гривен.

Почему налоговая милиция себе дискредитировала?Налоговая милиция у предпринимателей ассоциируется с давлением. Это происходит по многим причинам. Методы деятельности этой службы неоднократно подвергались критике. Налоговую милицию обвиняют в злоупотреблении своими силовыми полномочиями из-за использования специальных "схем" давления на бизнесменов и директоров предприятий.

Что известно о налоговой реформе 2020?

Новое правительство Гончарука возлагает на Государственную налоговую службу реализацию налоговой политики. Таким образом Кабмин полноценно запускает новое налоговое ведомство. Государственная налоговая служба Украины уже существовала – это был орган исполнительной власти во главе системы органов налоговой службы. Ее ликвидировали в 2012 году, объединив с Государственной таможенной службой в Министерство доходов и сборов Украины. В марте 2014 года правительство ликвидировало это министерство и возобновило деятельность Государственной налоговой и Государственной таможенной служб. Но уже в мае создали Государственную фискальную службу. В таком формате она и работала до 2018 года.

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В декабре 2018 Кабмин решил возобновить Государственную налоговую службу, перевести 30% работников Государственной фискальной службы туда (это более 10 тысяч сотрудников), а Государственную таможенную службу снова отделить. Впрочем, по состоянию на август 2019 года полноценно этого еще не реализовали.

16 июля государственный регистратор выдал разрешение на создание новой Государственной таможенной службы как юридического лица. Она не будет подчиняться Государственной фискальной службе. Председателем таможенной службы стал Максим Нефедов. 23 апреля 2019 года завершился конкурс на должность главы Государственной налоговой службы. Комиссия высшего корпуса государственной службы рекомендовала Кабинету министров назначить руководителем ГНС Сергея Верланова.