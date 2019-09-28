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      Уряд відновив повноваження податкової міліції

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      Податкова міліція тимчасово відновить свої повноваження
      Податкова міліція тимчасово відновить свої повноваження / tax.gov.ua

      Кабінет міністрів України тимчасово відновив повноваження податкової міліції у Державній фіскальній службі. Вона існуватиме до створення нового Бюро фінансових розслідувань.

      За словами голови Мінфіну Оксани Маркарової, нове Бюро фінансових розслідувань після ухвалення Верховною Радою створюватиметься як новий орган. Усіх співробітників відбиратимуть на конкурсних засадах.

      Важливо: Прем'єр-міністр пообіцяв розпочати податкову реформу навесні 2020 року

      Немає жодного сенсу зараз переводити в рамках реорганізації частину податкової міліції у нову ДПС без конкурсів, щоб через 4 місяці знову переводити чи звільняти,
      – наголосила Маркарова.

      Варто знати! Сергія Верланова обрали головою податкової служби: що про нього відомо

      Міністрка уточнила, що протягом цього часу податкова міліція продовжить виконувати свою роботу разом зі іншими правоохоронними органами і митницею. Поточні справи щодо конвертаційних центрів, нелегальних операцій з підакцизними товарами не будуть втрачені.

      Відзначимо, що Верховна Рада в другому читанні ухвалила закон, що передбачає створення Фінансової поліції. У новій структурі працюватиме 2,5 тисячі співробітників. Мінімальна зарплата в фінполіції становитиме 16 тисяч гривень.

      Чому податкова міліція себе дискредитувала?Податкова міліція у підприємців асоціюється із тиском. Це відбувається з багатьох причин. Методи діяльності цієї служби неодноразово піддавалися критиці. Податкову міліцію звинувачують у зловживанні своїми силовими повноваженнями через використання спеціальних "схем" тиску на бізнесменів і директорів підприємств. 

      Що відомо про податкову реформу 2020? 

      Новий уряд Гончарука покладає на Державну податкову службу реалізацію податкової політики. Таким чином Кабмін повноцінно запускає нове податкове відомство. Державна податкова служба в України вже існувала – це був орган виконавчої влади на чолі системи органів податкової служби. Її ліквідували у 2012, об'єднавши з Державною митною службою у Міністерство доходів і зборів України. У березні 2014 року уряд ліквідував це міністерство і відновив діяльність Державної податкової та Державної митної служб. Але вже у травні утворив Державну фіскальну службу. У такому форматі вона й працювала до 2018 року.

      Читайте також: Фінансова поліція в Україні: як це працюватиме та чим відрізнятиметься від попередників

      У грудні 2018 Кабмін вирішив відновити Державну податкову службу, перевести 30% працівників Державної фіскальної служби туди (це понад 10 тисяч працівників), а Державну митну службу знову виокремити. Утім, станом на серпень 2019 року повноцінно цього ще не реалізували.

      16 липня державний реєстратор видав дозвіл на створення нової Державної митної служби як юридичної особи. Вона не підпорядковуватиметься Державній фіскальній службі. Головою митної служби став Максим Нефьодов. 23 квітня 2019 року завершився конкурс на посаду очільника Державної податкової служби. Комісія вищого корпусу державної служби рекомендувала Кабінету міністрів призначити керівником ДПС Сергія Верланова.

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      Теги: Новини України Державна податкова служба Державна фіскальна служба Податковий кодекс Реформи Оксана Маркарова
      Джерело: 24 канал
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