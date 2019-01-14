Правительство впервые выделит средства на масштабное развитие науки в вузах: известна сумма

В 2019 году на развитие науки в высших учебных заведениях государство выделит 100 миллионов гривен. Университеты смогут потратить полученные средства на научные исследования, обновление оборудования, зарплату технического персонала и другое.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Украины.

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В 2019 году способ финансирования науки будет другим, ведь до этого времени вузы могли получать средства только на конкретные, узкоспециализированные проекты.

По словам заместителя министра образования Максима Стрихи, этот шаг станет революционным для научной системы украинских вузов. Впервые наука в университетах будет такой же эффективной, какой она является в научно-исследовательских учреждениях.

Поскольку национальная научная система является единым целостным организмом, то выиграют от этого все: и университеты, которые утвердятся как важные центры исследований, и академические институты, которые получат действенных партнеров на научном поле,

– отметил Стриха.

Именно аттестация определит, какие университеты смогут получить средства на научные исследования. Оценивать не заведение в целом, а конкретные научные направления. Среди них – аграрное, военное, гуманитарное, общественное, математическое, а также биология и охрана здоровья.

Напомним, что с 2019 года в Украине заработает новая методика оценивания вузов. Высшие учебные заведения Украины будут оценивать независимые эксперты по прозрачным критериям. От этой оценки будет зависеть уровень государственной поддержки.