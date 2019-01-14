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      Уряд вперше виділить кошти на масштабний розвиток науки у вишах: відома сума

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      Виші України отримають 100 мільйонів гривень на наукові дослідження
      Виші України отримають 100 мільйонів гривень на наукові дослідження / http://www.dnu.dp.ua

      У 2019 році на розвиток науки у вищих навчальних закладах держава виділить 100 мільйонів гривень. Університети зможуть витратити отримані кошти на наукові дослідження, оновлення обладнання, зарплату технічного персоналу та інше.

      Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти України. 

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      У 2019 році спосіб фінансування науки буде іншим, адже до цього часу виші могли отримувати кошти тільки на конкретні, вузькоспеціалізовані проекти. 

      За словами заступника міністра освіти Максима Стріхи, цей крок стане революційним для наукової системи українських вишів. Вперше наука в університетах буде такою ж ефективною, якою вона є у науково-дослідних установах.

      Оскільки національна наукова система є єдиним цілісним організмом, то виграють від цього всі: і університети, які утвердяться як важливі осередки досліджень, і академічні інститути, які отримають дієвих партнерів на науковому полі,
      – зазначив Стріха. 

      Саме атестація визначить, які університети зможуть отримати кошти на наукові дослідження. Оцінюватимуть не заклад в цілому, а конкретні наукові напрямки. Серед них – аграрний, воєнний, гуманітарний, суспільний, математичний, а також біологія та охорона здоров’я. 

      Нагадаємо, що з 2019 року в Україні запрацює нова методика оцінювання вишів. Вищі навчальні заклади України будуть оцінювати незалежні експерти за прозорими критеріями. Від цієї оцінки буде залежати рівень державної підтримки.

      Теги: Новини України Гроші Новини політики Міністерство освіти та науки України Наука
      Джерело: 24 Канал
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