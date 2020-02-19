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      Правительство выделило деньги для ветеранов и жертв нацистских преследований: детали

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      Ветераны получат денежную компенсацию / volynnews.com

      Кабинет Министров Украины выделил более 1,3 миллиарда гривен денежной помощи ветеранам войны и жертвам нацистских преследований. По словам главы Минсоцполитики Юлии Соколовской, денежная помощь в среднем на 7% больше чем в 2019 году.

      Каждый человек получит от 570 гривен до 4120 гривен до 5 мая. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем телеграмм-канале.

      Интересно: Зеленский рассказал историю своей семьи во время Холокоста

      Кто имеет право получать денежную помощь от государства:

      • люди с инвалидностью вследствие войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узники концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанные людьми с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам: I группы – 4120 гривен, II группы – 3640 гривен, III группы – 3160 гривен;
      • участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также дети, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей, – 1390 гривен;
      • люди, имеющие особые заслуги перед Родиной, – 4120 гривен;
      • члены семей погибших и жены (мужья) умерших людей с инвалидностью вследствие войны, жены (мужья) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни людьми с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз – 900 гривен;
      • участники войны и бывшие узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, люди, которые были насильно вывезены на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага – 570 гривен.
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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Деньги Новости Украины Новости политики Министерство по делам ветеранов Голокост Ветераны Кабинет Министров Украины
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