Правительство выделило деньги для ветеранов и жертв нацистских преследований: детали

Кабинет Министров Украины выделил более 1,3 миллиарда гривен денежной помощи ветеранам войны и жертвам нацистских преследований. По словам главы Минсоцполитики Юлии Соколовской, денежная помощь в среднем на 7% больше чем в 2019 году.

Каждый человек получит от 570 гривен до 4120 гривен до 5 мая. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем телеграмм-канале. Интересно: Зеленский рассказал историю своей семьи во время Холокоста Кто имеет право получать денежную помощь от государства: люди с инвалидностью вследствие войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узники концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанные людьми с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам: I группы – 4120 гривен, II группы – 3640 гривен, III группы – 3160 гривен;

участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также дети, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей, – 1390 гривен;

люди, имеющие особые заслуги перед Родиной, – 4120 гривен;

члены семей погибших и жены (мужья) умерших людей с инвалидностью вследствие войны, жены (мужья) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни людьми с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз – 900 гривен;

участники войны и бывшие узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, люди, которые были насильно вывезены на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага – 570 гривен.