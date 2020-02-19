Уряд виділив гроші для ветеранів і жертв нацистських переслідувань: деталі
Кабінет Міністрів України виділив понад 1,3 мільярда гривень грошової допомоги ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань. За словами глави Мінсоцполітики Юлії Соколовської, грошова допомога у середньому на 7% більша, ніж у 2019 році.
Мінсоцполітики повідомило, що ветеранів війни і жертв нацистських переслідувань Кожна людина отримає від 570 гривень до 4120 гривень до 5 травня. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму телеграм-каналі.
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Хто має право отримувати грошову допомогу від держави:
- особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин: I групи – 4 120 гривень, II групи – 3 640 гривень, III групи – 3 160 гривень;
- учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їхніх батьків, – 1 390 гривень;
- особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, – 4 120 гривень;
- члени сімей загиблих і дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, – 900 гривень;
- учасники війни та колишні в'язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особи, які були насильно вивезені на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 570 гривень.
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