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      Уряд виділив гроші для ветеранів і жертв нацистських переслідувань: деталі

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      Ветерани отримають грошову компенсацію / volynnews.com

      Кабінет Міністрів України виділив понад 1,3 мільярда гривень грошової допомоги ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань. За словами глави Мінсоцполітики Юлії Соколовської, грошова допомога у середньому на 7% більша, ніж у 2019 році.

      Мінсоцполітики повідомило, що ветеранів війни і жертв нацистських переслідувань Кожна людина отримає від 570 гривень до 4120 гривень до 5 травня. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму телеграм-каналі.

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      Хто має право отримувати грошову допомогу від держави:

      • особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин: I групи – 4 120 гривень, II групи – 3 640 гривень, III групи – 3 160 гривень;
      • учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їхніх батьків, – 1 390 гривень;
      • особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, – 4 120 гривень;
      • члени сімей загиблих і дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, – 900 гривень;
      • учасники війни та колишні в'язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особи, які були насильно вивезені на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 570 гривень.
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      Автор: Емал Набі
      Теги: Гроші Новини України Новини політики Міністерство у справах ветеранів Голокост Ветерани Кабінет Міністрів України
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