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      Правительство запретило до 1 июля экспортировать гречку

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      Правительство запретило до 1 июля экспортировать гречку / agropolit.com

      Кабинет Министров ввел квоты на экспорт гречки. Продавать крупу за границу запретили до 1 июля.

      Решение об ограничении продажи гречневой крупы за границу приняли на внеочередном заседании правительства. Об этом сообщили в фейсбуке Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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      Постановлением вводится временный – до 1 июля 2020 года – режим лицензирования и квотирования экспорта гречки и зерна гречки лущеного,
      – говорится в сообщении.

      В ведомстве добавили, что правительство установило нулевой объем квоты для указанных товаров. Запрет на экспорт гречки является временной мерой. Это нужно для защиты внутреннего рынка.

      Свои границы для экспорта гречки уже временно закрыли Беларусь, Россия и Казахстан.

      В Минэкономики также уверяют, что сейчас ситуация на украинском рынке – стабильная. Правительство все время находится в диалоге с производителями и ритейлерами.

      "Украина будет вести переговоры с главными странами-производителями относительно снятия запретов с целью поддержания международной продовольственной безопасности и восстановления нормальных условий международной торговли", – добавили в министерстве.

      Кроме того, ведомство будет обращаться к аграрным предприятиям Украины с просьбой увеличивать посевные площади под гречкой.

      Обратите внимание! Запасы гречки в магазинах Украины по состоянию на 1 апреля по сравнению с предыдущей неделей выросли на 36%.

      карантин Україна коронавірус
      Какие запреты действуют в Украине / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Новости России Министерство экономического развития и торговли Экспорт Новости Беларуси Новости Казахстана Гречка
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