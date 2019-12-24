Правительство запустит образовательный сериал о цифровизации, где снимутся украинские звезды
С 21 января 2019 года Кабинет Министров Украины начнет национальную программу цифровой грамотности. Образовательный проект будет выполнен в довольно оригинальный способ – это будет сериал, где образовательные серии с участием экспертов и звезд заменят уроки.
Курсы разработаны студией онлайн-образования EdEra при поддержке компаний Google, Microsoft, Академия ДТЭК, ПРООН UNDP, EGAP, CISCO, Освитория и Global Teacher Prize, сообщает Кабмин.
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Амбасадорами программы цифрового образования станут украинские звезды:
- Ольга Сумская – актриса и телеведущая, народная артистка Украины;
- Надежда Матвеева – телеведущая;
- Руслан Ханумак – шоумен, актер "95 квартала", "Руслик" из команды-участницы "Лиги смеха", "Заинька";
- Мария Ефросинина – телеведущая и общественный деятель.
Амбасадоры будущего образовательного сериала: смотрите фото
Нужно ли украинцам образование насчет цифровой грамотности
Кабинет Министров Украины даже провел социологическое исследование, которое показало, что 53% украинцев обладают цифровыми навыками на уровне ниже среднего. Кроме того, правительство определило насколько украинцы заинтересованы в таком образовании:
- в 10-17 лет – 67,5%;
- 18-29 лет – 61,4%;
- 18-70 лет – 47%;
- люди с недостатками слуха – 65%.
Также в своем исследовании Кабмин определил, что 47,4% украинцев считают цифровое образование актуальным в той или иной степени.
Сегодня мы делаем еще один важный шаг – шаг к преодолению цифрового неравенства в Украине. Необходимые цифровые навыки должны быть доступны всем. Для этого 21 января стартует национальная программа насчет цифровой грамотности,
– отметил премьер Алексей Гончарук.
Исследование проведено методом персонального интервью для этого опрошено 1 тысяча 800 человек в возрасте 18-70 лет и 859 детей в возрасте 10-17 лет. Подборка репрезентативна по полу, возрасту и месту жительства.