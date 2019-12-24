Уряд запустить освітній серіал про цифровізацію, там зніматимуться українські зірки

З 21 січня 2020 року Кабінет Міністрів України розпочне національну програму цифрової грамотності. Освітній проєкт буде виконано у доволі оригінальний спосіб – це буде серіал, де освітні серії за участі експертів та зірок замінять уроки.

Курси розроблені студією онлайн-освіти EdEra за підтримки компаній Google, Microsoft, Академія ДТЕК, ПРООН UNDP, EGAP, CISCO, Освіторія та Global Teacher Prize, повідомляє Кабмін.

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Амбасадорами програми цифрової освіти стануть українські зірки:

Ольга Сумська – актриса і телеведуча, народна артистка України;

Надія Матвєєва – телеведуча;

Руслан Ханумак – шоумен, актор "95 кварталу", "Руслік" з команди-учасниці "Ліги сміху" "Заїнька";

Марія Єфросиніна – телеведуча та громадська діячка.

Амбасадори майбутнього освітнього серіалу: дивіться фото

Чи потрібна українцям освіта щодо цифрової грамотності

Кабінет Міністрів України навіть провів соціологічне дослідження, яке показало, що 53% українців володіють цифровими навичками на рівні нижче середнього. Крім того, уряд визначив наскільки українці зацікавлені у такій освіті:

у 10-17 років – 67,5%;

18-29 років – 61,4%;

18-70 років – 47%;

люди з вадами слуху – 65%.

Також у своєму дослідженні Кабмін визначив, що 47,4% українців вважають цифрову освіту актуальною у тій чи іншій мірі.

Сьогодні ми робимо ще один важливий крок – крок до подолання цифрової нерівності в Україні. Необхідні цифрові навички мають бути доступні всім. Для цього 21 січня стартує національна програма з цифрової грамотності,

– наголосив прем'єр Олексій Гончарук.

Дослідження проведене методом персональног інтерв'ю для цього опитано 1 тисячу 800 людей у віці 18-70 років та 859 дітей у віці 10-17 років. Вибірка репрезентативна за статтю, віком та місцем проживання.