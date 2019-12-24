Уряд запустить освітній серіал про цифровізацію, там зніматимуться українські зірки
З 21 січня 2020 року Кабінет Міністрів України розпочне національну програму цифрової грамотності. Освітній проєкт буде виконано у доволі оригінальний спосіб – це буде серіал, де освітні серії за участі експертів та зірок замінять уроки.
Курси розроблені студією онлайн-освіти EdEra за підтримки компаній Google, Microsoft, Академія ДТЕК, ПРООН UNDP, EGAP, CISCO, Освіторія та Global Teacher Prize, повідомляє Кабмін.
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Амбасадорами програми цифрової освіти стануть українські зірки:
- Ольга Сумська – актриса і телеведуча, народна артистка України;
- Надія Матвєєва – телеведуча;
- Руслан Ханумак – шоумен, актор "95 кварталу", "Руслік" з команди-учасниці "Ліги сміху" "Заїнька";
- Марія Єфросиніна – телеведуча та громадська діячка.
Амбасадори майбутнього освітнього серіалу: дивіться фото
Чи потрібна українцям освіта щодо цифрової грамотності
Кабінет Міністрів України навіть провів соціологічне дослідження, яке показало, що 53% українців володіють цифровими навичками на рівні нижче середнього. Крім того, уряд визначив наскільки українці зацікавлені у такій освіті:
- у 10-17 років – 67,5%;
- 18-29 років – 61,4%;
- 18-70 років – 47%;
- люди з вадами слуху – 65%.
Також у своєму дослідженні Кабмін визначив, що 47,4% українців вважають цифрову освіту актуальною у тій чи іншій мірі.
Сьогодні ми робимо ще один важливий крок – крок до подолання цифрової нерівності в Україні. Необхідні цифрові навички мають бути доступні всім. Для цього 21 січня стартує національна програма з цифрової грамотності,
– наголосив прем'єр Олексій Гончарук.
Дослідження проведене методом персональног інтерв'ю для цього опитано 1 тисячу 800 людей у віці 18-70 років та 859 дітей у віці 10-17 років. Вибірка репрезентативна за статтю, віком та місцем проживання.