17:43
24 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта Likar покер
      more
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кадиров пішов в UFC. Росія – для сумних
      Вєсті Кремля
      23:24, 23 грудня
      Вєсті.UA: Спонсорська допомога "Слугам народу". Нові перли від Тищенка
      Вєсті.UA
      22:02, 23 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС

      Уряд запустить освітній серіал про цифровізацію, там зніматимуться українські зірки

      25
      Гончарук розповів, як Кабмін навчатиме українців цифровій грамотності

      З 21 січня 2020 року Кабінет Міністрів України розпочне національну програму цифрової грамотності. Освітній проєкт буде виконано у доволі оригінальний спосіб – це буде серіал, де освітні серії за участі експертів та зірок замінять уроки.

      Курси розроблені студією онлайн-освіти EdEra за підтримки компаній Google, Microsoft, Академія ДТЕК, ПРООН UNDP, EGAP, CISCO, Освіторія та Global Teacher Prize, повідомляє Кабмін.

      До слова: "Лол та мем": у Мінцифрі почали вчити пенсіонерів молодіжного сленгу

      Амбасадорами програми цифрової освіти стануть українські зірки:

      • Ольга Сумська – актриса і телеведуча, народна артистка України;
      • Надія Матвєєва – телеведуча;
      • Руслан Ханумак – шоумен, актор "95 кварталу", "Руслік" з команди-учасниці "Ліги сміху" "Заїнька";
      • Марія Єфросиніна – телеведуча та громадська діячка.

      Амбасадори майбутнього освітнього серіалу: дивіться фото

      Чи потрібна українцям освіта щодо цифрової грамотності

      Кабінет Міністрів України навіть провів соціологічне дослідження, яке показало, що 53% українців володіють цифровими навичками на рівні нижче середнього. Крім того, уряд визначив наскільки українці зацікавлені у такій освіті:

      • у 10-17 років – 67,5%;
      • 18-29 років – 61,4%;
      • 18-70 років – 47%;
      • люди з вадами слуху – 65%.

      Також у своєму дослідженні Кабмін визначив, що 47,4% українців вважають цифрову освіту актуальною у тій чи іншій мірі.

      Сьогодні ми робимо ще один важливий крок – крок до подолання цифрової нерівності в Україні. Необхідні цифрові навички мають бути доступні всім. Для цього 21 січня стартує національна програма з цифрової грамотності,
      – наголосив прем'єр Олексій Гончарук.

      Дослідження проведене методом персональног інтерв'ю для цього опитано 1 тисячу 800 людей у віці 18-70 років та 859 дітей у віці 10-17 років. Вибірка репрезентативна за статтю, віком та місцем проживання.

      Зеленський звільнив Мальського з посади голови Львівської ОДА: чим він запам'ятався
      сьогодні
      8612
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Кіно Ольга Сумська Маша Єфросиніна Олексій Гончарук дослідження Соціологічне дослідження
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:05 Фейк о "расстреле группы СБУ на Закарпатье": детали вброса
      Юрій Бутусов 1205
      сьогодні , 16:30 Металобрухт РФ: як насправді виглядає "величний" флот російськоі армії
      Михайло Макарук 866
      23 грудня , 19:00 Алергія на шкірі: чому виникає, як виглядає та чим лікувати
      1184
      сьогодні , 16:00 Що таке TikTok: чому він такий популярний і як працює додаток
      Михайло Года 545
      сьогодні , 15:30 Конфлікт через землю не стосується простих людей: як політики відстоюють свої інтереси
      Дмитро Гнап 241
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук