Соответствующую информацию обнародовала партия Эрдогана. Об этом заявил пресс-секретарь.

Заметьте Эрдоган играет на себя, – Давидюк о позиции Турции

Партия Эрдогана избрала его кандидатуру

Наш президент Реджеп Тайип Эрдоган является кандидатом от Народного альянса на выборах, которые состоятся в 2023 году,

– заявили в партии.

Следует вспомнить, что российский правозащитник Марк Фейгин считает, что Эрдоган пытается вовлечь ООН в переговорный процесс между Россией и Украиной. Но будет ли это иметь большой смысл – неизвестно, ведь Путину безразлично присутствие или отсутствие ООН.

Фейгин считает, что Эрдоган ведет свою игру, хотя и может беспокоиться из-за вероятного обострения ситуации в Черном море. Хотя, имея под контролем Босфор и Дарданеллы, Турция может позволить себе гораздо больше.

Следует вспомнить, что Джонсон и Эрдоган решили добиться разблокирования поставок зерна из Украины. То есть, политики договорились работать вместе, чтобы открыть важные пути поставок украинских зерновых запасов и смягчить рост мировых цен на продовольствие.

Последние новости по поводу деятельности Реджепа Эрдогана: коротко

В конце мая Реджеп Эрдоган провел разговор с Владимиром Путиным. Политики обсудили вторжение России в Украину и отношения между странами. В частности, Эрдоган призвал Россию к миру.

Стоит отметить, что Эрдоган предложил Путину провести переговоры между Украиной, Россией и ООН в Стамбуле.

Именно Турция предложила стране четырехсторонний формат и готова заняться мониторингом.

В конце мая разговор с Эрдоганом провел Зеленский. Президент Украины объяснил, что нужно искать пути разблокирования портов и установления мира.

Впоследствии Турция была посредником между Украиной и Россией во время переговоров по вывозу гражданских и военных из "Азовстали" в Мариуполе.

Кроме того, в турецком Стамбуле уже проходили переговоры между Украиной и Россией, однако они не принесли никаких существенных изменений.

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