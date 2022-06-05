Відповідну інформацію оприлюднила партія Ердогана. Про це заявив прессекретар.
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Партія Ердогана обрала його кандидатуру
Наш президент Реджеп Тайіп Ердоган є кандидатом від Народного альянсу на виборах, що відбудуться у 2023 році,
– заявили у партії.
Варто пригадати, що російський правозахисник Марк Фейгін вважає, що Ердоган намагається залучити ООН у переговорний процес між Росією та Україною. Та чи матиме це великий сенс – не відомо, адже Путіну байдуже присутність чи відсутність ООН.
Фейгін вважає, що Ердоган веде свою гру, хоч і може перейматись через ймовірне загострення ситуації у Чорному морі. Хоча, маючи під контролем Босфор та Дарданелли – Туреччина може дозволити собі набагато більше.
Варто пригадати, що Джонсон та Ердоган вирішили домогтися розблокування постачання зерна з України. Тобто політики домовилися працювати разом, щоб відкрити важливі шляхи постачання українських зернових запасів та пом'якшити зростання світових цін на продовольство.
Останні новини щодо діяльності Реджепа Ердогана: коротко
- Наприкінці травня Реджеп Ердоган провів розмову з Володимиром Путіним. Політики обговорили вторгнення Росії в Україну та відносини між їхніми країнами. Зокрема Ердоган закликав Росію до миру.
- Варто зазначити, що Ердоган запропонував Путіну провести перемовини між Україною, Росією та ООН у Стамбулі.
- Саме Туреччина запропонувала країні чотиристоронній формат і готова зайнятися моніторингом.
- Наприкінці травня розмову з Ердоганом провів Зеленський. Президент України пояснив, що потрібно шукати шляхи розблокування портів та встановлення миру.
- Згодом Туреччини була посередником між Україною та Росією під час переговорів щодо вивезення цивільних та військових з "Азовсталі" у Маріуполі.
- Окрім того, у турецькому Стамбулі вже відбувались перемовини між Україною та Росією, проте вони не принесли ніяких суттєвих змін.
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