Відповідну інформацію оприлюднила партія Ердогана. Про це заявив прессекретар.

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Партія Ердогана обрала його кандидатуру

Наш президент Реджеп Тайіп Ердоган є кандидатом від Народного альянсу на виборах, що відбудуться у 2023 році,

– заявили у партії.

Варто пригадати, що російський правозахисник Марк Фейгін вважає, що Ердоган намагається залучити ООН у переговорний процес між Росією та Україною. Та чи матиме це великий сенс – не відомо, адже Путіну байдуже присутність чи відсутність ООН.

Фейгін вважає, що Ердоган веде свою гру, хоч і може перейматись через ймовірне загострення ситуації у Чорному морі. Хоча, маючи під контролем Босфор та Дарданелли – Туреччина може дозволити собі набагато більше.

Варто пригадати, що Джонсон та Ердоган вирішили домогтися розблокування постачання зерна з України. Тобто політики домовилися працювати разом, щоб відкрити важливі шляхи постачання українських зернових запасів та пом'якшити зростання світових цін на продовольство.

Останні новини щодо діяльності Реджепа Ердогана: коротко

Наприкінці травня Реджеп Ердоган провів розмову з Володимиром Путіним. Політики обговорили вторгнення Росії в Україну та відносини між їхніми країнами. Зокрема Ердоган закликав Росію до миру.

Варто зазначити, що Ердоган запропонував Путіну провести перемовини між Україною, Росією та ООН у Стамбулі.

Саме Туреччина запропонувала країні чотиристоронній формат і готова зайнятися моніторингом.

Наприкінці травня розмову з Ердоганом провів Зеленський. Президент України пояснив, що потрібно шукати шляхи розблокування портів та встановлення миру.

Згодом Туреччини була посередником між Україною та Росією під час переговорів щодо вивезення цивільних та військових з "Азовсталі" у Маріуполі.

Окрім того, у турецькому Стамбулі вже відбувались перемовини між Україною та Росією, проте вони не принесли ніяких суттєвих змін.

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