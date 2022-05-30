Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. Він також зазначив, що Україну цікавить лише питання, чи має Путін бажання розмовляти безпосередньо із Зеленським.
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"Я глибоко переконаний, що Путін особисто нікуди не поїде. Причин чимало, але очевидно, що він просто боїться. Адже Путін поза межами Росії не контролює процес, остання його поїздка була у 2021 році на зустріч до Байдена у Женеву", – говорить Фейгін.
За словами правозахисника, на фоні дискусії щодо зустрічі Путіна та Зеленського і виникла ідея тристоронньої зустрічі онлайн, Ердоган готовий виступати у ролі посередника. Та навіть попри такі безпечні альтернативи, Путін постійно зриває такі зустрічі.
Схоже, що Ердоган веде свою гру, він може перейматись через ймовірне загострення ситуації у Чорному морі. Хоча, маючи під контролем Босфор та Дарданелли – Туреччина може дозволити собі набагато більше,
– говорить Фейгін.
На думку Марка Фейгіна, Ердоган і станом на зараз контролює ситуацію та безпеку. А щодо ізоляції Москви та постачання українського зерна – ця тема вже давно вийшла за політичні площини.
Туреччина має власні амбіції – вона прагне контролювати Закавказзя та стати гегемоном у цьому регіоні. Так само Ердоган намагається блокувати вступ Фінляндії та Туреччини до НАТО,
– додає Марк Фейгін.
Навряд, такі дії матимуть успіх. Але щодо впливу у Чорному морі, на Закавказзі, в Азербайджані чи Вірменії – шанси є, говорить він.
Туреччина блокує вступ Швеції та Фінляндії до НАТО
- Швеція і Фінляндія на тлі російської агресії в Україні вирішили вступити до НАТО. 18 травня обидві країни офіційно подали заявку на вступ до Альянсу. Експерти вважають, що скандинавські країни можуть отримати членство вже на наступному саміті НАТО.
- Однак Туреччина здивувала своїх союзників по НАТО, заперечивши приєднання двох країн до військового альянсу.
- Згодом радник Ердогана Ібрагім Калін детальніше пояснив позицію Туреччини. Він заявив, що Туреччина не планує блокувати процес, але закликає владнати певні проблеми та розбіжності.
- Після цього глава Туреччини зробив декілька критичних заяв. Зокрема, сказав, що не може підтримали членство Швеції на Фінляндії у НАТО через те, що вони вводять санкції проти Туреччини. Крім того, назвав скандинавські країни "осередком тероризму".
- Після того, як Швеція і Фінляндія подали заявки, 18 травня посли Альянсу мали намір провести зустріч, щоб розпочати переговори. Проте Туреччина заблокувала цей процес.
- Водночас президент США Джозеф Байден запевнив, що всередині Альянсу все ж вдасться досягти консенсусу. Також заявив, що підтримує заявки Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО, й обіцяє захист до набуття членства.
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