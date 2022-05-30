Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. Він також зазначив, що Україну цікавить лише питання, чи має Путін бажання розмовляти безпосередньо із Зеленським.

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"Я глибоко переконаний, що Путін особисто нікуди не поїде. Причин чимало, але очевидно, що він просто боїться. Адже Путін поза межами Росії не контролює процес, остання його поїздка була у 2021 році на зустріч до Байдена у Женеву", – говорить Фейгін.

За словами правозахисника, на фоні дискусії щодо зустрічі Путіна та Зеленського і виникла ідея тристоронньої зустрічі онлайн, Ердоган готовий виступати у ролі посередника. Та навіть попри такі безпечні альтернативи, Путін постійно зриває такі зустрічі.

Схоже, що Ердоган веде свою гру, він може перейматись через ймовірне загострення ситуації у Чорному морі. Хоча, маючи під контролем Босфор та Дарданелли – Туреччина може дозволити собі набагато більше,

– говорить Фейгін.

На думку Марка Фейгіна, Ердоган і станом на зараз контролює ситуацію та безпеку. А щодо ізоляції Москви та постачання українського зерна – ця тема вже давно вийшла за політичні площини.

Туреччина має власні амбіції – вона прагне контролювати Закавказзя та стати гегемоном у цьому регіоні. Так само Ердоган намагається блокувати вступ Фінляндії та Туреччини до НАТО,

– додає Марк Фейгін.

Навряд, такі дії матимуть успіх. Але щодо впливу у Чорному морі, на Закавказзі, в Азербайджані чи Вірменії – шанси є, говорить він.

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