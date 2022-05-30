Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он также отметил, что Украину интересует только вопрос, есть ли у Путина желание разговаривать непосредственно с Зеленским.
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"Я глубоко убежден, что Путин лично никуда не поедет. Причин немало, но очевидно, что он просто боится. Путин ведь за пределами России не контролирует процесс, последняя его поездка была в 2021 году на встречу к Байдену в Женеву", – говорит Фейгин.
По словам правозащитника, на фоне дискуссии по поводу встречи Путина и Зеленского и возникла идея трехсторонней встречи онлайн, Эрдоган готов выступать в роли посредника. И даже несмотря на столь безопасные альтернативы, Путин постоянно срывает такие встречи.
Похоже, что Эрдоган ведет свою игру, он может переживать из-за вероятного обострения ситуации в Черном море. Хотя, имея под контролем Босфор и Дарданеллы, Турция может позволить себе гораздо больше,
– говорит Фейгин.
По мнению Марка Фейгина, Эрдоган и по состоянию на данный момент контролирует ситуацию и безопасность. А что касается изоляции Москвы и поставок украинского зерна – эта тема уже давно вышла за политические плоскости.
Турция имеет свои амбиции – она стремится контролировать Закавказье и стать гегемоном в этом регионе. Так же Эрдоган пытается блокировать вступление Финляндии и Турции в НАТО.
– добавляет Марк Фейгин.
Вряд ли такие действия будут иметь успех. Но по поводу влияния в Черном море, на Закавказье, в Азербайджане или Армении – шансы есть, говорит он.
Турция блокирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО
- Швеция и Финляндия на фоне российской агрессии в Украине решили вступить в НАТО. 18 мая обе страны официально подали заявку на вступление в Альянс. Эксперты считают, что скандинавские страны могут получить членство уже на следующем саммите НАТО.
- Однако Турция удивила своих союзников по НАТО, возразив против присоединения двух стран к военному альянсу.
- Впоследствии советник Эрдогана Ибрагим Калин подробнее объяснил позицию Турции. Он заявил, что Турция не планирует блокировать процесс, но призывает уладить определенные проблемы и разногласия.
- После этого глава Турции сделал несколько критичных заявлений. В частности, сказал, что не может поддержать членство Швеции и Финляндии в НАТО из-за того, что они вводят санкции против Турции. Кроме того, назвал скандинавские страны "очагом терроризма".
- После того, как Швеция и Финляндия подали заявки, 18 мая послы Альянса намеревались провести встречу, чтобы начать переговоры. Однако Турция заблокировала этот процесс.
- В то же время, президент США Джозеф Байден заверил, что внутри Альянса все же удастся достичь консенсуса. Также заявил, что поддерживает заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО и обещает защиту к обретению членства.
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