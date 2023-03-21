Он будет занимать должность в течение следующих двух лет. Александра Камышина же 21 марта назначили министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

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Евгений Лященко уже имеет опыт работы в компании

Следует отметить, что на этот пост Евгений Лященко приходит уже с опытом работы в компании. Ведь до этого он был членом правления железной дороги и отвечал за финансовый блок вопросов.

По словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, за последний год, во время полномасштабного вторжения России, в "Укрзализныце" был введен "ряд фактически революционных изменений". Речь, например, о:

переходе на прямые контакты с производителями энергоресурсов (нефтепродуктов, электроэнергии, газа), что сэкономило для государства миллиарды гривен;

переносе выплат по двум выпускам еврооблигаций на общую сумму 895 миллионов долларов.

Происходило это при непосредственном участии Евгения Лященко.

В частности, эти и несколько других управленческих решений помогли сохранить финансовую стабильность "Укрзализныци" за последние два года. В практическом поле это означает поддержку обороноспособности и экономики воюющего государства. И что не менее важно – стабильная выплата заработных плат работникам железной дороги,

– сообщил Александр Кубраков.

Новые вызовы перед главой "Укрзализныци"

Александр Кубраков также подчеркнул, что перед новым главой компании сегодня есть три ключевых задачи. Прежде всего речь идет о продолжении реформы "Укрзализныци", а именно выделении отдельных бизнес-вертикалей в соответствии со сферой деятельности и соответствие европейскому законодательству, особенно в вопросах безопасности и инклюзивности.

Второй задачей перед Евгением Лященко как руководителем "Укрзализныци" является развитие экспортных путей и создание необходимой инфраструктуры, электрификация необходимых железнодорожных участков.

"Третья – выход компании на безубыточность. Здесь уже принят План необходимых мер и есть воля на исполнение", – сказал Александр Кубраков.

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