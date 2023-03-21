Він обійматиме посаду впродовж наступних двох років. Натомість Олександра Камишіна ж 21 березня призначили міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.

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Євген Лященко вже має досвід роботи у компанії

Варто зазначити, що на цю посаду Євген Лященко приходить уже з досвідом роботи у компанії. Адже до цього був членом правління залізниці та відповідав за фінансовий блок питань.

За словами міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, за останній рік, під час повномасштабного вторгнення Росії, в "Укрзалізниці" було запроваджено "низку фактично революційних змін". Мовиться, наприклад, про:

перехід на прямі контакти з виробниками енергоресурсів (нафтопродуктів, електроенергії, газу), що заощадило для держави мільярди гривень;

перенесення виплат за двома випусками єврооблігацій на загальну суму 895 мільйонів доларів.

Відбувалося це за безпосередньої участі Євгена Лященка.

Зокрема, ці та кілька інших управлінських рішень допомогли зберегти фінансову стабільність "Укрзалізниці" впродовж останніх двох років. У практичному полі це означає підтримку обороноздатності та економіки воюючої держави. І що не менш важливо – стабільна виплата заробітних плат працівникам залізниці,

– повідомив Олександр Кубраков.

Нові виклики перед главою "Укрзалізниці"

Олександр Кубраков також підкреслив, що перед новим очільником компанії сьогодні є три ключові задачі. Передусім мовиться про продовження реформи "Укрзалізниці", а саме виділення окремих бізнес-вертикалей відповідно до сфери діяльності та відповідність до європейського законодавства, особливо в питаннях безпеки та інклюзивності.

Другою задачею перед Євгеном Лященком як керівником "Укрзалізниці" є розвиток експортних шляхів та створення необхідної інфраструктури, електрифікація необхідних залізничних ділянок тощо.

"Третя – вихід компанії на беззбитковість. Тут вже ухвалений План необхідних заходів та є воля на виконання", – сказав Олександр Кубраков.

Що відомо про Євгена Лященка: коротко