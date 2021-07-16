Правоохранители поймали на взятке чиновника Львовугля: фото
Источник:Львовская облпрокуратура
Правоохранители задержали на взятке служащего Львовугля. Он требовал у мужчины 37 тысяч гривен за беспрепятственную поставку ископаемых.
Следователи полиции Львовщины сейчас проводят расследование, по материалам СБУ. Вскоре мужчине изберут меру пресечения.
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Служащего Львовугля задержали на взятке
- Правоохранители установили, что служащий требовал у мужчины 37 тысяч гривен взятки.
- За эти деньги он обещал заключить договор и не создавать препятствий в поставках угля.
- Также чиновник гарантировал выпустить груженые породой машины с территории Львовугля.
- Правоохранители задержали служащего после получения им последней части взятки – 25 тысяч гривен.
Полиция задержала служащего Львовугля / Фото Львовской облпрокуратуры
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Мужчине грозит тюрьма
Следователи открыли уголовное производство за "вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом". Если вину задержанного докажут в суде, ему будет грозить от 5 до 10 лет в тюрьме с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет и конфискацией имущества.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Следователи проверяют факты возможной причастности других людей к этой коррупционной схеме.
Вскоре служащему сообщат о подозрении и изберут меру пресечения. Кроме того, его планируют отстранить от должности.
Вскоре задержанного отстранят от должности / Фото Львовской облпрокуратуры
Правоохранители проводят расследование / Фото Львовской облпрокуратуры