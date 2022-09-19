Россияне пытали и убивали украинцев. 99% эксгумированных – с признаками насильственной смерти.
Важно Пятеро детей от 4 до 16 лет стали жертвами сексуальных преступлений оккупантов, — генпрокурор
Как россияне пытали ради развлечения
Тела погибших находят с завязанными за спинами руками, веревкой на шее. Кроме того, среди убитых есть дети. Следственные действия в отношении российских военных продолжаются.
В тюрьмах нескольких населенных пунктов заложников, в том числе и иностранцев, пытали с целью развлечения,
– говорится в сообщении.
Оккупанты хотели получить свидетельства об украинских активистах и отобрать у людей деньги и имущество. Настоящие масштабы геноцида будут известны только после деоккупации всей Украины. Доказательства же о причастности российской армии ко всем преступлениям передадут международному сообществу в рамках подготовки трибунала против россии.
Дети тоже стали жертвами сексуальных преступлений оккупантов
Новый глава Офиса генерального прокурора Андрей Костин заявил, что в уголовных производствах установлены пять детей в возрасте от 4 до 16 лет, ставшие жертвами этой категории военных преступлений.
Костин призвал украинцев, ставших жертвами или свидетелями преступлений оккупантов и сейчас находящихся за границей, свидетельствовать там. Правоохранители это будут фиксировать и передавать в Киев.
Реакция мира на зверства россиян в Изюме
- Военные преступления захватчиков шокируют весь мир. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что они должны активизировать Запад в оказании поддержки украинцам, которые стремятся освободить свою родину.
- На массовое погребение в Изюме отреагировал и верховный генерал США Марк Милли. Он сказал, что не сравнивает Холокост во всей его масштабности с происходящими в Украине событиями.
- Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что необходимо продолжать поддерживать Украину в войне против российских оккупантов.
- Президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что осуждает зверства, совершенные в Изюме во время российской оккупации, самым решительным образом.