Росіяни катували та вбивали українців. 99% ексгумованих – з ознаками насильницької смерті.

Важливо П'ятеро дітей від 4 до 16 років стали жертвами сексуальних злочинів окупантів, – генпрокурор

Як росіяни катували заради розваги

Тіла загиблих знаходять із зав'язаними за спинами руками, мотузкою на шиї. Крім того, серед вбитих є діти. Слідчі дії щодо російських військових продовжуються.

У в'язницях кількох населених пунктів заручників, зокрема й іноземців, катували з метою розваги,

– мовиться у повідомленні.

Окупанти хотіли отримати свідчення про українських активістів та відібрати у людей гроші та майно. Справжні масштаби геноциду будуть відомі лише після деокупації всієї України. А докази про причетність російської армії до усіх злочинів передадуть міжнародній спільноті в рамках підготовки трибуналу проти росії.

Діти теж стали жертвами сексуальних злочинів окупантів

Новий очільник Офісу генерального прокурора Андрій Костін заявив, що у кримінальних провадженнях встановлено п'ятьох дітей у віці від 4 до 16 років, які стали жертвами цієї категорії воєнних злочинів.

Костін закликав українців, які стали жертвами або свідками злочинів окупантів і зараз перебувають за кордоном, свідчити там. Правоохоронці це фіксуватимуть і передаватимуть у Київ.

Реакція світу на звірства росіян в Ізюмі

Воєнні злочини загарбників шокують увесь світ. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що вони повинні активізувати Захід у наданні підтримки українцям, які прагнуть звільнити свою батьківщину.

На масове поховання в Ізюмі відреагував і верховний генерал США Марк Міллі. Він сказав, що не порівнює Голокост у всій його масштабності з подіями, які відбуваються в Україні.

Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що необхідно продовжувати підтримувати Україну у війні проти російських окупантів.

Президент Франції Емануель Макрон заявив, що засуджує звірства, скоєні в Ізюмі під час російської окупації, найрішучішим чином.

До речі! Правоохоронці виявили 445 могил з хрестами в Ізюмі. Протягом 16–17 вересня на місці масового поховання ексгумували 59 тіл загиблих. Очільник Ізюмської РВА заявляв, що число жертв у Ізюмі може перевищити 1 тисячу осіб.

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