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Правоохранители обещают мощную поддержку, – Мартынюк о новации во время выборов-2018

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Правоохранители обещают мощную поддержку, – Мартынюк о новации во время выборов-2018
/ Фото из открытых источников

К новым выборам активисты "Опоры" и руководство МВД инициировали повышение уголовной ответственности за избирательные преступления. Со стартом предвыборной кампании в регионах появятся так называемые омбудсмены по защите избирательных прав граждан. На местах они будут внимательно следить за выборным процессом, агитацией, попытками давить, запугивать или задабривать электорат.

Об этом в своем блоге "ЦРУ. За кадром" рассказала Татьяна Мартынюк.

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"Но остановят ли эти новации потенциальных кандидатов от соблазна заплатить за желаемый результат, если мы видим, что даже "схваченных за руку" наказать крайне трудно", – отметила журналистка.

По ее словам, набирать, учить и рассылать на службу по регионам омбудсменов будет "Гражданская сеть "Опора". Она уже заключила меморандум с МВД о сотрудничестве в этом направлении.

Правоохранители обещают мощную поддержку. Хотелось бы верить, что противостоять нарушениям прав избирателей вместе с омбудсменами теперь будет немного легче. И именно сейчас идет отбор кандидатов на эту важную должность. Шансы есть у каждого. До сих пор мы никогда не были довольны властью, которую выбираем сами.

Проект расследований "ЦРУ" активно присматривается к деятельности народных избранников и вскоре даст пространную персональную раскладку относительно того, как именно депутаты занимаются избирателями и не забывают о своем бизнесе.

Видео полного выпуска видеоблога Татьяны Мартынюк "ЦРУ. За кадром" за 9 июня 2018 года

 

Теги: Новости Украины Новости политики Видеоблоги
Источник: 24 Канал
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