Правоохоронці обіцяють потужну підтримку, – Мартинюк про новації під час виборів-2018

До нових виборів активісти "Опори" та керівництво МВС ініціювали підвищення кримінальної відповідальності за виборчі злочини. Зі стартом передвиборчої кампанії у регіонах з’являться так звані омбудсмени із захисту виборчих прав громадян. На місцях вони уважно слідкуватимуть за виборним процесом, агітацією, спробами тиснути, залякувати чи задобрювати електорат.

Про це у своєму блозі "ЦРУ. За кадром" розповіла Тетяна Мартинюк.

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"Але чи зупинять ці новації потенційних кандидатів від спокуси заплатити за бажаний результат, якщо ми бачимо, що навіть "вхоплених за руку" покарати вкрай важко", – зазначила журналістка.

За її словами, набиратиме, навчатиме та розсилатиме на службу по регіонах омбудсменів буде "Громадянська мережа "Опора". Вона вже заключили меморандум з МВС про співпрацю у цьому напрямку.

Правоохоронці обіцяють потужну підтримку. Хотілося б вірити, що протистояти порушенням прав виборців разом з омбудсменами тепер буде трохи легше. І саме зараз іде відбір кандидатів на цю важливу посаду. Шанси є у кожного. Дотепер ми ніколи не були вдоволені владою, яку обираємо самі.

Проект розслідувань "ЦРУ" активно придивляєься до діяльності народних обранців, і незабаром дасть розлогу персональну розкладку щодо того, як саме депутати опікуються виборцями і не забувають про свій бізнес.

Відео повного випуску відеоблогу Тетяни Мартинюк "ЦРУ. За кадром" за 9 червня 2018